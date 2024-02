Pocket 2: So soll Huaweis billiges neues Falt-Smartphone aussehen

Huawei schickt sich an, in diesem Jahr mit einem besonders günstigen Foldable-Smartphone für Furore zu sorgen. Der chinesische Hersteller plant das Huawei Pocket 2, zu dem jetzt angeblich erstmals einige Bilder veröffentlicht wurden.

Das Huawei Pocket 2 könnte zumindest in China ein absoluter Kassenschlager werden, denn Gerüchte zufolge will Huawei mit dem Gerät einen neuen Tiefstpunkt bei der Preisgestaltung von Smartphones mit faltbarem Display setzen. Dadurch könnte das Gerät vergleichsweise große Stückzahlen erzielen, zumal es durch die Verwendung eines vertikal aufzuklappenden Displays ohnehin einen beliebteren Formfaktor bietet als die teureren Modelle mit horizontal klappbarem Bildschirm.Die jetzt von einem Nutzer namens Fixed Focus Digital bei dem chinesischen Mikro-Blogging-Service Weibo veröffentlichten Bilder zeigen angeblich die Außenseiten des Huawei Pocket 2 im Flip-Format. Offensichtlich sind drei Farbvarianten zu erwarten, von denen eine wieder den von früheren Huawei-Smartphones bekannten Marmor-Look mit weißer Oberfläche bietet. Die beiden anderen Farben sind offensichtlich Schwarz und Lila bzw. Violett.Auffällig ist bei den hier gezeigten Bildern von Huaweis neuem Foldable-Smartphone, dass das Gerät zwei ungefähr gleich große runde Ausschnitte auf dem oberen Teil der Rückseite trägt. Huawei setzt offensichtlich sein Design-Konzept fort, denn schon bei den früheren Pocket-Modellen mit Foldable-Display gab es einen runden Bereich für die Kameras und ein runde Zusatzdisplay auf dem oberen Bereich der Außenseite.In diesem Fall sind offenbar drei Kameras mit noch unbekannter Auflösung verbaut, denen man natürlich auch einen LED-Blitz zur Seite stellt. Außerdem gehört auch hier wieder ein kleines, kreisrundes OLED-Display zur Ausstattung, das vermutlich erneut eine Diagonale von gut einem Zoll bietet. Es dient zur Anzeige von Benachrichtigungen und anderen Informationshäppchen sowie als Sucher für die Kameras.Dass wir es hier mit einem eher günstigen Smartphone zu tun haben, lässt unter anderem die Entscheidung für die Verwendung eines eigentlich bereits bekannten Designs aus früheren Modelljahren vermuten. Huawei kann so Kosten sparen, was auch für das kleine Außendisplay gelten dürfte, welches eigentlich für eine Smartwatch gedacht gewesen sein dürfte.Andere Hersteller wie Samsung oder Motorola hatten ihre jüngsten Foldable-Smartphones mit Flip-Design, mit immer größeren Außendisplays versehen, was aber auch die Kosten in die Höhe trieb. Wann die Einführung des neuen Huawei Pocket 2 zu erwarten sein soll, ist aktuell nicht offiziell bestätigt. In einem Post auf Weibo hieß es von der gleichen Quelle aber, dass der Launch am 23. März 2024 über die Bühne gehen dürfte.