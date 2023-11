Huawei führt die Arbeit an neuen Smartphones trotz des US-Embargos fort, sodass im kommenden Jahr von dem chinesischen Hersteller auch mehrere Modelle mit faltbarem Display erwartet werden. Dazu soll auch ein doppelt faltbares Smartphone gehören.

Samsung Display

Falt-Smartphones werden um dritte Kategorie ergänzt

Zusammenfassung Huawei setzt trotz US-Embargo auf neue Smartphones

2024 Einführung von doppelt faltbaren Modellen

"Triple-Fold"-Smartphone geplant

Erstes Modell möglicherweise bis März 2024

Präsentation eventuell am MWC 2024

Günstigere Foldables von Huawei in Aussicht

Trend zu erschwinglichen Foldables erwartet

Aktuell bietet Huawei wie einige andere Hersteller faltbare Smartphones mit vertikal und horizontal faltbaren Bildschirmen an. Man deckt also sowohl den Bereich der "Flip"- als auch das Segment der "Fold"-Geräte gleichermaßen ab. Ab 2024 soll es aber noch einen weiteren Formfaktor geben, bei dem das Display an gleich zwei Stellen gefaltet werden kann.Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens TrendForce , der sich auf Quellen aus dem Umfeld des chinesischen Konzerns stützt, arbeitet Huawei seit Längerem an einem sogenannten "Triple-Fold"-Smartphone, bei dem das Display mit zwei Faltstellen in drei Segmente aufgeteilt wird. Die Arbeiten sollen zügig voranschreiten, wodurch Huawei 2024 damit an den Start gehen kann, heißt es.De facto soll Huawei für das nächste Jahr gleich zwei Triple-Fold-Smartphones planen, wobei das erste Modell noch vor März 2024 präsentiert werden soll. Denkbar wäre, dass der chinesische Hersteller den Mobile World Congress 2024 Ende Februar für die Präsentation nutzen will. Auf der Branchenmesse wäre die Aufmerksamkeit enorm, weil auch zahllose internationale Medienvertreter aus Ländern außerhalb Chinas anwesend sind.Neben den doppelt faltbaren Smartphones soll Huawei laut Trendforce auch daran arbeiten, günstigere Foldables auf den Markt zu bringen. Bisher bewegt sich auch der chinesische Hersteller wie Samsung eher im hochpreisigen Segment, während in westlichen Märkten eigentlich nur Motorola begonnen hat, auch Kunden ins Visier zu nehmen, die ein erschwinglicheres Foldable-Gerät suchen.Trendforce zufolge will Huawei gleich mehrere günstigere Foldables auf den Markt bringen. Angeblich würde das Unternehmen damit einen Trend begründen, dem sich im Laufe des Jahres auch andere Hersteller anschließen dürften, heißt es von den Marktforschern. Samsung und andere Display-Hersteller hatten bisher nur Konzepte und Prototypen zu Smartphones mit doppelt faltbarem Display präsentiert.