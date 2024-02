Huawei soll bald erstes Falt-Smartphone mit zwei Scharnieren bringen

Huawei will in den kommenden Monaten offenbar nicht nur mit einem neuen, günstigeren Smartphone mit Falt-Display im Flip-Design in den Markt starten, sondern plant einen weiteren Paukenschlag. Angeblich soll es bald sogar ein sogenanntes Tri-Fold-Smartphone von Huawei geben.

Huawei wäre erster Anbieter eines Tri-Fold-Smartphones

Zusammenfassung Huawei plant günstiges Falt-Smartphone im Flip-Design

Neues Tri-Fold-Smartphone von Huawei angekündigt

Drei Displaysegmente mit zwei Scharnieren faltbar

Größeres Display durch zweites Scharnier möglich

Taiwanische Zulieferer für Scharniere beauftragt

Markteinführung des Tri-Fold für zweites Quartal 2024 geplant

Gerüchte deuten auf späteren Launch im Jahresverlauf hin

Huawei will laut den Berichten einer Vielzahl chinesischer Medien ab dem zweiten Quartal 2024 als erster Hersteller überhaupt mit dem kommerziellen Vertrieb eines Smartphones mit faltbarem Display im "Tri-Fold"-Design beginnen. Bei einem solchen Ansatz gibt es im Grunde drei Segmente des Displays, die an zwei Stellen mit entsprechenden Scharnieren gefaltet werden können.Inwiefern sich durch das zweite Scharnier im Alltag ein Nutzen ergibt, bleibt natürlich abzuwarten. Theoretisch wäre denkbar, dass sich ein größeres Display, durch das zweite Scharnier auf das Format eines klassischen Smartphones im Bartype-Design zusammenfalten lässt. Im Vergleich zu den bisher verfügbaren Smartphones mit horizontal aufklappbarem Falt-Display wäre ein um rund ein Drittel größeres Format möglich.Huawei soll die taiwanischen Zulieferer Jarllytech und Fositek beauftragt haben, die für sein neues Smartphone mit Tri-Fold-Design benötigten Scharniere zu produzieren. Die beiden Firmen sind bereits länger als Partner von Huawei aktiv und beliefern den chinesischen Großkonzern schon seit einigen Jahren mit Scharnieren für die Foldable-Smartphones älterer Baureihen.Huawei arbeitet angeblich schon seit dem letzten Jahr an einem Foldable-Smartphone mit Tri-Fold-Design und strebt derzeit eine Markteinführung frühestens im zweiten Quartal 2024 an, heißt es. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass der Launch erst im weiteren Jahresverlauf erfolgt, denn bisher gibt es noch keine entsprechenden Hinweise auf ein solches Gerät, wenn man von den üblichen Gerüchten absieht.