Samsungs One UI 6 kommt mit einer "Auto Blocker"-Funktion

Samsung hat begonnen, das endgültige One UI 6-Update auf Basis von Android 14 zu verteilen. Neben optischen Änderungen wurde auch ein Sicherheitstool namens "Auto Blocker" hinzugefügt. Diese Funk­tion sichert das Smartphone, wenn man es in öffentlichen Räumen auflädt.

Die neue Funktion kommt in Form einer App-Sicherheitsprüfung, die in den Einstellungen von Auto Blocker aktiviert werden kann. Sie verhindert die unerlaubte Softwareinstallation und Befehle über eine USB-Verbindung auf einem Galaxy-Smartphone. Die App-Sicherheitsprüfung kann auch potenzielle Malware und Bedrohungen erkennen und Nutzer daraufhin warnen.Diese Art von Fällen tritt in der Regel häufiger bei kompromittierten öffentlichen Ladestationen wie Flughäfen und Einkaufszentren auf. Die Funktion ist jedoch auch dann nützlich, wenn jemand physischen Zugang zu dem Gerät bekommt, da sie zusätzliche Schutzmechanismen einführt.Auto Blocker verhindert auch das Ausführen von automatischen Apps, die aus unbekannten Quellen heruntergeladen werden. Wie Samsung bereits erwähnt hat, müssen Nutzer diese Funktion zunächst in den Einstellungen der App aktivieren.Mit One UI 6 erhält auch das Samsung eigene Nachrichtenschutz-Tool "Message Guard" ein Update. Die neue Version verringert das Risiko von Zero-Click-Angriffen, also von Cyberangriffen, die keine Interaktion des Nutzers erfordern, und von Nachrichten mit bösartigen Codes im Anhang.Samsung fügt hinzu, dass "Message Guard" neben den offiziellen Messaging-Apps von Samsung und Google nun auch weitere Messaging-Dienste von Drittanbietern wie Facebooks Messenger, WhatsApp und Telegram abdeckt.Auto Blocker und der aktualisierte Message Guard sollten auf allen Geräten verfügbar sein, die auf One UI 6 aktualisiert werden. Bislang ist das große Update nur für das Samsung Galaxy S23 und das Samsung Galaxy S23 Ultra verfügbar. Die App-Sicherheitsprüfung wird bislang nicht für Galaxy-Smartphones von Netzbetreibern unterstützt.Habt Ihr schon auf One UI 6 aktualisiert? Teilt uns Eure Erfahrungen mit der Software in den Kommentaren mit.