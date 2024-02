AVM Ankündigung neuer Fritz-Produkte zum MWC ist eine Mogelpackung

Der deutsche Internet-Spezialist AVM hat per Pressemeldung ange­kün­digt, eine Reihe neuer Fritz-Produkte mit zum Mobile World Congress in Barcelona zu bringen. Doch wer sich nun Weltneuheiten verspricht, wird aber enttäuscht sein.

AVM schreibt: "AVM präsentiert auf dem MWC in Barcelona seine neuen Fritz-Produkte für eine schnelle heimische Vernetzung über 5G, Glasfaser, DSL und Cable." Alle für die MWC-Präsentation eingepackten Router-Modelle hat AVM allerdings bereits im Rahmen anderer Veranstaltungen verteilt über das gesamte letzte Jahr angekündigt, echte Neuheiten sucht man daher in diesem Jahr vergebens. Allerdings besteht noch die Hoffnung, dass AVM auch noch eine Überraschung im Gepäck hat und in der kommenden Woche zeigen wird.Nichtsdestotrotz gibt es neue Geräte zu sehen, zumindest eine ganze Reihe an Modellen, die bisher nicht im Handel erhältlich sind.Dazu gehört die FritzBox 5690 Pro, die sowohl Glasfaser- als auch DSL-Anschlüsse unterstützt. Für diesen neuen Router, der den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 sowie bereits die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz, unterstützt, soll allerdings schon bald auf dem Markt kommen . Vielleicht wird AVM sich dazu kommende Woche genauer äußern.Zum MWC startet AVM in Deutschland zudem mit der FritzBox 6670 Cable und bringt die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss. Der Kabel-Router wurde bei der IFA präsentiert . Des Weiteren dabei werden die FritzBox 5690 XGS, die FritzBox 6860 5G und die FritzBox 7682 sein. Letztere wird als neues DSL-Modell für Provider starten und unterstützt G.fast für Verbindungen mit bis zu 1 GBit/s und Supervectoring 35b für bis zu 300 MBit/s.AVM zeigt am MWC-Messestand darüber hinaus Mesh-Erweiterungen mit drei Fritz Repeater 3000 AX, wovon ein Repeater die Mesh-Master-Funktion übernimmt, sowie das neue auf Glasfaser getrimmte FritzOS 7.80 . AVM präsentiert sich vom 26. bis 29. Februar auf dem MWC in Barcelona für Fachbesucher am Stand 7E35.