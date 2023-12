FritzOS 7.80: AVM stellt finales Glasfaser-Update im Labor bereit

AVM startet ab sofort mit der Verteilung des FritzOS 7.80 Release Can­di­date. Neben den Routern FritzBox 5590 und 5530 Fiber werden auch die DSL-Modelle FritzBox 7590 AX und 7530 AX mit dem auf Glasfaser-Anschlüsse optimierten Update beliefert.

Vier FritzBox-Router erhalten die Firmware

Changelog FritzOS 7.70 Labor / FritzOS 7.80

Verbesserung Anzeige der Datenraten für Up- und Downstream beim Internetzugang über einen Glasfaser-Anschluss oder WAN/LAN1 verständlicher gestaltet

Behoben Der IP-Adressbereich wurde bei der Einrichtung des Internetzugangs über ein angeschlossenes Glasfasermodem unnötig geändert

Behoben Wechsel von Internetzugang über LAN 1 zurück zu Internetzugang über Glasfaser war nicht möglich (nur FRITZ!Box 5530 und 5590)

Verbesserung Bei der Einrichtung des Internetzugangs über ein angeschlossenes Glasfasermodem für Geräte mit LAN1 statt WAN-Buchse, wird die Buchse "LAN 1" nun auch in Gelb dargestellt

Verbesserung Wurde ein individueller Anbietername bei der Einstellung des Internetzugangs über ein angeschlossenes Glasfasermodem vergeben, wird dieser nun angezeigt

Verbesserung Stabilität verbessert (nur FRITZ!Box 5530)

Bei den im Fritz-Labor bereitgestellten Builds FritzOS 7.70-109883, -109881, -109882 und -109880 soll es sich laut AVM um die fertige Firmware handeln, die in den nächsten Wochen als FritzOS 7.80 auf den vier genannten Routern erscheinen wird. Dabei konzentriert sich das Unternehmen vorrangig auf neue Leistungsmerkmale bei der Nutzung via Glasfaser.Allgemein verspricht AVM neue Features und Vorteile bei integrierten Glasfaser-FritzBoxen und einen vereinfachten Anschluss bereits vorhandener DSL-Router (7590 AX und 7530 AX) an Glasfaser-Modems. Die Einrichtung soll unter anderem mit einer neugestalteten Smartphone-App erfolgen, während die spezifischen Glasfaser-Router FritzBox 5590 und 5530 Fiber softwaretechnisch von einer neuen Glasfaserübersicht profitieren.Die nachfolgenden Patch Notes zeigen den letzten Feinschliff, den AVM am Release Candidate von FritzOS 7.70 bzw. 7.80 vorgenommen hat. Unter anderem bei der Anzeige des Up- und Downstreams und bei Stabilitätsverbesserungen für die FritzBox 5530 Fiber.Die Aktualisierung eurer FritzBox erfolgt im besten Fall direkt über das Browser-Interface (fritz.box). Alternativ könnt ihr den manuellen Download der AVM-Webseite nutzen und die Firmware über die Einstellungen händisch einspielen. Wir empfehlen vorab ein Backup durch­zu­füh­ren, auch wenn es sich bereits um den Release Candidate handelt.