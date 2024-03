Fritz: Mit diesem Namen verbinden viele Menschen in Deutschland wohl vor allem eines: Router des Berliner Unternehmens AVM. Auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde die erste FritzBox vorgestellt. Mit den heutigen Modellen hat diese nicht mehr viel gemeinsam.

Zwei Jahrzehnte FritzBox: Revolution im Router

Bis heute 90 Modelle

Zusammenfassung Erste FritzBox vor 20 Jahren von AVM vorgestellt

AVM bekannt für ISDN-Technik aus den 90ern

FritzBox SL kombinierte Router und Modem

Modell 7050 integrierte ein Jahr später Telefonie

Ab 2010 prägten "Haifisch-Flossen" das Design

90 Modelle entwickelt, 60 Millionen Geräte produziert

Geschwindigkeiten von 8 MBit/s zu 10 GBit/s gesteigert

Handbuch der ersten FritzBox SL noch immer online verfügbar

Wir schreiben die frühen 2000er-Jahre, AVM hatte sich in den 90ern durch ISDN-Technik wie der FritzCard einen Namen gemacht. Das Problem an deutschen Anschlüssen: Neben Router und DSL-Modem tummeln sich gerne auch noch Geräte wie Splitter und DECT-Basis sowie ein Analogtelefon rund um die Telefonsteckdose. Für die Cebit 2004 hatte das Unternehmen eine erste Lösung vorbereitet.Am 18. März 2004 wurde auf der damals weltgrößten Technikmesse die allererste "FritzBox SL" vorgestellt, die eine einfache Idee verfolgte: Router und Modem in einem Gerät vereinen. Die damals vorhandenen Anschlüsse: Ein DSL-Port für die Verbindung mit einem DSL-Splitter, ein USB-Zugang für die PC-Anbindung sowie zwei LAN-Ports. Angetrieben wurde der Router von dem seinerzeit topaktuellen ADSL-Prozessor AR7 von Texas Instruments.Die Integration von Telefonie sollte ein Jahr später mit dem Modell 7050 erfolgen. Externe drehbare Antennen wurden dann erst 2010 von den bekannten "Haifisch-Flossen" ersetzt, die lange das Aussehen aller FritzBoxen prägen sollten. Diese Entscheidung führte auch zu einem regen Markt für Umbau-Sets, mit dem die Nutzer über Jahre selbst wieder externe Antennen ergänzten. 2017 erfolgte dann der Wechsel zum nüchternen weißen Gehäusedesign, das noch heute im Einsatz ist.Wie AVM zum Jubiläum mitteilt , hat man seit diesem ersten Modell am Berliner Hauptsitz rund 90 FritzBoxen entwickelt. Über zwei Jahrzehnte konnte man in Deutschland und Europa 60 Millionen Geräte produzieren. Sinnbildlich für die Entwicklung steht hier wohl auch die Steigerung der Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­kei­ten. "Von den Anfängen mit DSL für bis zu 8 MBit/s" hat man sich bis heute zu Glasfaser-Modems mit bis zu 10 GBit/s gesteigert.Übrigens: Noch heute ist das Handbuch der ersten FritzBox SL auf der Webseite von AVM zu finden - natürlich mit altem Comic-Logo und Frettchen-Maskottchen.