FritzBox-Update: AVM verbessert Anzeige von Ethernetverbindung

Der Router-Hersteller AVM hat neue Labor-Updates für die nächste Fritz­OS-Version veröffentlicht. Nutzer einer FritzBox 7590 , 7530 AX, 5530 Fiber und 5590 Fiber können sich in dieser Beta über die neue Anzeige der Geschwindigkeit der Ethernetverbindung der LAN1/WAN-Schnittstelle freuen.

Vier Fritz-Modelle im Labor-Programm

Neue Funktionen hinzugefügt

Neuigkeiten und Verbesserungen in FritzOS 7.70

Geschwindigkeit der Ethernetverbindung der LAN1/WAN-Schnittstelle wird bei Internetzugang über LAN1/WAN angezeigt

PON-Seriennummer als Begriff für GPON und XGS-PON Netze

Internetadressen des Internetradiosenders Deutschlandfunk wurden aktualisiert

Bezeichnung für AON in Detailinformation in Pushmail geändert

Geschwindigkeit der Glasfaserverbindung in Pushmail von KBit/s in GBit/s geändert

Legende der Grafik für DSL oder Glasfaserinformationen korrigiert

Lesbarkeit der Einheiten für die Grafik für Up- und Downstream in der Pushmail besser lesbar

Stabilität des Systems beim Aufbau einer LAN-LAN IPsec Verbindung verbessert

Tipps fürs Update

AVM arbeitet aktuell an einem Glasfaser-spezifischen Update, daher sind nur vier FritzBoxen im Labor-Programm verfügbar.Die neuen Versionsnummern lauten 7.70-109309 für die FritzBox 5590 Fiber, 7.70-109306 für die FritzBox 5530 Fiber, 7.70-109307 für die FritzBox 7590 AX und 7.70-109305 für die FritzBox 7530 AX. Die Liste der Änderungen haben wir am Ende des Beitrags angefügt. Es sind dieses Mal nur wenige Verbesserungen.Die neue Beta-Version bringt zudem eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen.Behoben werden unter anderem eine falsche Legende der Grafik für DSL oder Glasfaserinformationen, zudem wurde die Bezeichnung für AON in Detailinformation in Pushmail geändert. Die Updates verbessern darüber hinaus die allgemeine Stabilität der Vorab-Versionen.Wie immer gibt es einige Änderungen, die nur für die neue FritzOS-Version getestet und einige, die auch für "alte" Funktionen außerhalb der Labor-Updates vorgestellt werden. Besitzer einer nicht Provider-gebundenen FritzBox können sich die neuen Updates ab sofort herunterladen. Download-Links und Tipps dazu gibt es bei AVM auf der speziellen Labor-Website . Informationen zu dem Update findet man dort ebenfalls.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Wer aus dem Beta-Programm wieder aussteigen möchte, kann das einfach über die Systemeinstellungen > Update > und sucht dort den Punkt "FritzOS-Version zurück zum offiziellen FritzOS wechseln". Das wird nur angezeigt, wenn man die Labor-Version nutzt.