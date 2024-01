FritzOS 7.80: AVM verteilt neues Labor-Update zum Feinschliff

AVM befindet sich in den letzten Zügen zur Fertigstellung von FritzOS 7.80, wie am neuesten Labor-Update zu erkennen ist. Die nahezu finale Firmware steht für Frühentschlossene mit den Routern FritzBox 7590 AX , 7530 AX, 5590 und 5530 Fiber zum Download bereit.

Finalisierung des Glasfaser-Updates

FRITZ!Box 5590 Fiber (FRITZ!OS 7.70-110139, Stand 12.01.2024)

FRITZ!Box 5530 Fiber (FRITZ!OS 7.70-110136, Stand 12.01.2024)

FRITZ!Box 7590 AX (FRITZ!OS 7.70-110138, Stand 12.01.2024)

FRITZ!Box 7530 AX (FRITZ!OS 7.70-110135, Stand 12.01.2024)

Vorteile für FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber:

Innovative Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Anwender erhalten alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität

Vereinfachte Einrichtung des Internetzugangs bei immer mehr Anbietern wie Deutsche Telekom, 1&1, Vodafone, O2

Der Push Service für "FRITZ!Box-Info" wurde um Detailinformationen zum Glasfaseranschluss erweitert.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen

Vorteile für FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX:

Die Einrichtung bei einem Anschluss an ein Glasfasermodem (ONT) wurde deutlich vereinfacht.

Die Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN der FRITZ!Box und dem Glasfasermodem wird auf der Übersichtsseite angezeigt.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen

Zusammenfassung AVM finalisiert FritzOS 7.80 mit Labor-Update

Firmware für ausgewählte Router wie FritzBox 7590 AX verfügbar

Changelogs nennen nur "vollständige Übersetzung" als Änderung

Testversionen als FritzOS 7.70 tituliert, Endkunden sehen 7.80

Update via Browser-Interface oder manueller Download empfohlen

Backup vor Aktualisierung auf Release Candidate ratsam

Fokus auf Glasfaseranschlüsse mit 4,2 Millionen versorgten Haushalten

Bereits im Dezember hatte AVM den Release Candidate seiner Glasfaser-Updates auf FritzOS 7.80 veröffentlicht, nun folgt im Labor der wahrscheinlich letzte Feinschliff. In den Changelogs der theoretisch finalen Builds wird lediglich die "vollständige Übersetzung" aufgeführt. Weitere Verbesserungen oder Bugfixes wurden nicht vorgenommen.AVM betitelt die Testversionen als FritzOS 7.70, wobei gegenüber Endkunden die Version 7.80 kommuniziert wird. Entsprechend landet das jüngste Update auf den folgenden DSL- und Glasfaser-Routern des Unternehmens.Die Aktualisierung eurer FritzBox erfolgt im besten Fall direkt über das Browser-Interface (fritz.box). Alternativ könnt ihr den manuellen Download der AVM-Webseite nutzen und die Firmware über die Einstellungen händisch einspielen. Wir empfehlen vorab ein Backup durch­zu­füh­ren, auch wenn es sich bereits um den Release Candidate handelt.Allgemein richtet sich das Update auf FritzOS 7.80 bzw. dem Labor 7.70 an FritzBox-Nutzer, die eine der vier kom­pa­tib­len Geräte an einem Glas­fa­ser­an­schluss betreiben wollen. In Deutschland werden bereits 4,2 Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgt, weitere vier Millionen Anschlüsse könnten geschaltet werden. Auf ebendieses Szenario scheint sich AVM vorbereiten zu wollen.