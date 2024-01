Endlich? Android Auto wird bald Microsoft Teams unterstützen

Microsofts Büro-Kommunikations-Software Teams ist für viele ein täglicher Begleiter des Arbeitsalltags und ist auf dem PC sowie mobil verfügbar. Im Auto mussten viele bisher auf das Smartphone ausweichen, doch schon bald wird es eine Android-Auto-Version geben.

Büro-Messenger wie Slack oder Teams erleichtern zwar die Arbeitskommunikation immens, sie durchdringen aber immer öfter die Grenze zum Privaten bzw. der Freizeit. Einer der letzten Rückzugsorte ist das Auto, denn dort kann und muss man den Call des Kollegen oder die spontane Konferenz ignorieren. Das Argument: "Ich musste mich auf das Fahren konzentrieren".Doch damit ist es bald vorbei, denn wie TechRadar in der Microsoft 365 Roadmap entdeckt hat und berichtet, wird der Redmonder Konzern demnächst Unterstützung für Android Auto starten. Letzteres ist die für Infotainment-Systeme zugeschnittene Version des Google-Betriebssystems, damit lassen sich das Smartphone bzw. Teile davon "nativ" auf dem Bildschirm des Autos "spiegeln".Das ist aber nicht bei jeder auf dem Smartphone installierten App möglich, diese muss entsprechend angepasst werden. Und das macht Microsoft ab Februar 2024 und erklärt im Roadmap-Eintrag: "Mit Teams auf Android Auto kannst du ganz einfach über die Kalenderansicht an Meetings teilnehmen, deine Kurzwahlkontakte schnell anrufen und deine letzten Anrufe auf deinen Android-Telefonen sehen."Nutzer von Apple CarPlay bekommen allerdings schon länger Support von Microsoft Teams geboten, denn bereits seit Herbst 2021 wird das Android-Auto-Pendant des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino unterstützt. Auch via CarPlay ist die Teilnahme an Konferenzen möglich, allerdings muss man dann ohne Bild auskommen, denn Videounterstützung gibt es aus Sicherheitsgründen nicht.