Apple startet SMS-Nachfolger RCS-Messaging im Herbst 2024

Apple selbst hat bisher noch nichts Genaues zum Starttermin des SMS-"Nachfolgers" RCS ( Rich Communication Services) verraten. Das hat Google nun erledigt - von dem Konzern heißt es, Apple werde den RCS-Support im Herbst dieses Jahres starten.

Apple

Google meldet Termin für RCS bei Apple

Zusammenfassung Apple plant RCS-Support für iOS im Herbst 2024

Google enthüllt Apples Starttermin für RCS

RCS-Messaging-Unterstützung angekündigt für später 2024

iOS 18 möglicher Träger des RCS-Updates

Apple arbeitet an eigener RCS-Version mit Gremium

Google veröffentlicht Infos zu RCS und Apples Plänen

Unklarheit über RCS-Integration in iOS 18 Betas

Während Apple bisher nur angekündigt hat, dass die RCS-Messaging-Unterstützung für iOS später im Jahr 2024 hinzugefügt wird, hat Google nun mit einer genaueren Zeitangabe nachgelegt.Apple hatte im November 2023 bestätigt, dass das iPhone mit RCS-Messaging-Unterstützung ausgestattet wird, und das für "später im nächsten Jahr" angekündigt. Vielfach ging man daher gleich davon aus, dass das dafür nötige Update mit in iOS 18 versteckt sein könnte. iOS 18 wird im Herbst erschienen, vermutlich im September.Die Arbeit an der RCS-Unterstützung dauert vermutlich auch deshalb mehrere Monate, weil Apple Googles RCS-Implementierung ignoriert und stattdessen mit einem Standardisierungsgremium an einer neuen Version arbeitet.Google hat nun eine neue Informations-Seite über das RCS-Messaging veröffentlicht und dabei den Starttermin im Herbst vermerkt: "Apple hat angekündigt, RCS im Herbst 2024 einzuführen", heißt es auf der Seite. "Sobald dies geschieht, wird es eine bessere Messaging-Erfahrung für alle bedeuten."Streng genommen beginnt der Herbst 2024 am 22. September, also wahrscheinlich nach der Vorstellung der iPhone 16-Familie und damit auch nach dem öffentlichen Start von iOS 18. Es ist daher nicht klar, ob RCS Platz in den frühen Betas von iOS 18 finden wird, die auf der WWDC 2024 erwartet werden. RCS könnte somit auch zu den Funktionen gehören, die nachgereicht werden, also irgendwann im Oktober oder November.Laut dem Online-Magazin AppleInsider wurde die Seite von Google zuletzt mehrfach überarbeitet, es könnte also sein, dass die Terminergänzung schon wieder verschwunden ist.