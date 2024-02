Intel streicht allem Anschein das Hyperthreading der Windows XP-Ära

Bei X/Twitter wird aktuell ein Taskmanager-Screenshot geteilt, der darauf hinweisen soll, dass Intel dabei ist, das sogenannte Hyper­threading abzuschaffen. Zumindest macht es für die nächste Generation Lunar Lake-Prozessoren genau diesen Eindruck.

Hyperthreading vor dem endgültigen Ende?

Werden Leistungsunterschiede ausgeglichen

Einblick in Lunar Lake

Zusammenfassung Intel könnte Hyperthreading bei Lunar Lake abschaffen

Neowin löst Diskussion um Ende von HTT aus

Gerüchte über Abschaffung von HTT verdichten sich

E-Cores von Intel ohne Hyperthreading, P-Cores folgen

HTT ermöglicht Mehrfachbefehle in einem Kern

Leistungssteigerung durch HTT nicht gleich zwei Kerne

Leak zeigt Task-Manager von Lunar Lake ohne HTT

Das berichtet das Online-Magazin Neowin und setzt damit eine Diskussion in Gang: Kommt nun das Ende von Hyperthreading, beziehungsweise ist Hyperthreading überholt? Einen Hinweis darauf gab es bereits Anfang Februar, doch nun verdichten sich die Gerüchte.Während Intels E-Cores (Efficient-Cores) bereits kein Hyperthreading haben, sieht es so aus, als würde das Unternehmen es auch bei seinen traditionellen Performance-Cores (P-Cores) abschaffen.Simultanes Multithreading (S.M.T.) oder Hyperthreading, wie Intel es nennt, gibt es seit über 20 Jahren als Technologie in den Prozessoren des Unternehmens. Intel hat diese Technologie bis heute weiter verwendet, mit einigen Optimierungen und Ausnahmen.Die Hyperthreading-Technologie (HTT) ermöglicht es einem physischen Kern, mehr als einen Befehl in der Pipeline auszuführen. Die parallele Verarbeitung verbessert die Multithreading-Leistung eines Hyperthreading-Chips, da ein einziger physischer Kern auf dem Chip über seine beiden logischen Hyperthreading-Kerne wie zwei handeln kann.Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein physischer Kern mit Hyperthreading genauso leistungsstark ist wie zwei physische Kerne. Es führt lediglich zu einer besseren Leistung im Vergleich zu einem physischen Kern.Trotz des Erfolges, den Intel mit HTT hatte, scheint es so, als ob sich das Unternehmen bei den Desktop- und Laptop-Bauteilen der nächsten Generation von diesem Verfahren trennen möchte.Der jüngste Leak zeigt einen Taskmanager-Screenshot, bei dem es sich offenbar um den Lunar Lake (Intels Mobilprozessor der 16. Generation), in seiner frühen A1-Stufe handelt. Das Interessanteste daran ist die Anzahl der (physischen) Kerne und der logischen Kerne, die Windows als acht anzeigt. Das bedeutet, dass dort kein HTT aktiv zu sein scheint.Außerdem ist Lunar Lake nicht das erste Mal, dass Intel das Hyperthreading weglässt. Anfang Februar sickerte ein Intel-Dokument durch, der das fehlende HTT für Arrow Lake-S-CPUs zeigte.