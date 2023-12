Intels ATX12VO-Stromstandard soll jetzt endlich durchstarten

Der von Intel entwickelte ATX12VO-Standard für die Stromversorgung von PC-Komponenten soll weniger Komplexität in die Geräte bringen. Die Industrie reagierte bisher recht vorsichtig auf den neuen Standard, doch nun scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen.

Insbesondere der Hersteller MSI zeigt mit einer Reihe neuer Produkte, dass ATX12VO eine zunehmend wichtige Rolle spielt, wie aus einem Bericht des US-Magazins Toms Hardware hervorgeht. Zwei ATX12VO-kompatible Motherboards, die sowohl Intel- als auch AMD-Plattformen abdecken und ein ATX12VO-Netzteil kommen vonseiten dieses Anbieters jetzt parallel auf den Markt.Das Pro B650 12VO WiFi, das Pro H610M 12VO und das MSI 12VO PSU-Netzteil sind aktuell als "coming soon" gekennzeichnet, was wohl bedeutet, dass sie offiziell auf der Elektronikmesse CES 2024 vorgestellt werden, die traditionell das Jahr einläutet. Eine der auffälligen Änderungen auf den Boards ist das Fehlen eines 24-poligen ATX-Anschlusses, da die ATX12VO-Anschlüsse nur zehnpolige Stecker verwenden.Intel schlug den ATX12VO-Standard vor einigen Jahren vor, aber die Akzeptanz kam bis jetzt nur langsam voran. Dieser Standard ist darauf ausgelegt, ausschließlich 12 Volt zu liefern, wodurch eine direkte 3,3-V- und 5-V-Versorgung vollständig entfällt. Geräte, die diese Spannung benötigen, sollen direkt vom Mainboard versorgt werden.Das gilt beispielsweise für Arbeitsspeicher und M.2-SSDs, die lediglich mit 3,3 Volt arbeiten. Da diese Spannung vom Mainboard bereitgestellt wird, entfallen zusätzliche Kabel, die vom Netzteil an das Board angeschlossen werden müssen.Der Erfolg des neuen Standards wird von der breiten Verfügbarkeit von Motherboards und Netzteilen abhängen. Daher sind die kommenden MSI-Produkte für Intel und die anderen ATX12VO-Unterstützer eine wichtige Sache.