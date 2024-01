Raptor Lake Refresh: Intel kündigt 18 neue Desktop-Prozessoren an

Im Zuge der CES 2024 stellt Intel insgesamt 18 neue Desktop-Pro­zes­soren der 14. Core-Generation vor. Mit einer TDP von 35 bzw. 65 Watt gelten die neuen Chips als Mainstream-CPUs, die sich von ihren Vor­gän­gern haupt­sächlich in einer gesteigerten Taktrate unterscheiden.

Geringes Plus bei den Taktraten

Intel Core i-14000 Mainstream-CPUs Modell Kerne / Threads Takt / Turbo PL1 / PL2 Preis (USD) Core i9-14900(F) 24 (8P + 16E) / 32 2,0 / 5,8 GHz 65 / 219 W 549 / 524 Core i9-13900(F) 24 (8P + 16E) / 32 2,0 / 5,6 GHz 65 / 219 W 549 / 524 Core i7-14700(F) 20 (8P + 12E) / 28 2,1 / 5,4 GHz 65 / 219 W 384 / 359 Core i7-13700(F) 16 (8P + 8E) / 24 2,1 / 5,2 GHz 65 / 219 W 384 / 359 Core i5-14600 14 (6P + 8E) / 20 2,7 / 5,2 GHz 65 / 154 W 255 Core i5-13600 14 (6P + 8E) / 20 2,7 / 5,3 GHz 65 / 154 W 255 Core i5-14500 14 (6P + 8E) / 20 2,6 / 5,0 GHz 65 / 154 W 232 Core i5-13500 14 (6P + 8E) / 20 2,5 / 4,8 GHz 65 / 154 W 255 Core i5-14400(F) 10 (6P + 4E) / 16 2,5 / 4,7 GHz 65 / 148 W 221 / 196 Core i5-13400(F) 10 (6P + 4E) / 20 2,5 / 4,6 GHz 65 / 148 W 221 / 196 Core i3-14100(F) 4 (4P + 0E) / 8 3,5 / 4,7 GHz 60 / 110 W 134 / 109 Core i3-13100(F) 4 (4P + 0E) / 8 3,4 / 4,5 GHz 58 / 110 W 134 / 109 Intel Processor 300 2 (2P + 0E) / 4 3,9 GHz 46 W 82

Alter Wein in neuen Schläuchen?

Intel Core i-14000 T-Modelle Modell Kerne / Threads Takt / Turbo PL1 / PL2 Preis (USD) Core i9-14900T 24 (8P + 16E) / 32 1,1 / 5,1 GHz 35 / 106 W 549 Core i7-14700T 20 (8P + 12E) / 28 1,3 / 5,0 GHz 35 / 106 W 384 Core i5-14600T 14 (6P + 8E) / 20 1,8 / 5,1 GHz 35 / 92 W 255 Core i5-14500T 14 (6P + 8E) / 20 1,7 / 4,8 GHz 35 / 92 W 232 Core i5-14400T 10 (6P + 4E) / 16 1,5 / 4,5 GHz 35 / 82 W 221 Core i3-14100T 4 (4P + 0E) / 8 2,7 / 4,4 GHz 35 / 69 W 134 Intel Processor 300T 2 (2P + 0E) / 4 3,4 GHz 35 W 82

Zusammenfassung Intel präsentiert 18 neue CPUs der 14. Core-Generation

Neue Chips mit 35 und 65 Watt TDP als Mainstream-CPUs

K-Modelle der Raptor Lake Refresh bereits im Herbst 2023 vorgestellt

Core i7-14700(F) erhält vier zusätzliche E-Cores

Taktraten steigen nur um 100 bis 200 MHz

Möglicher Einsatz älteren Siliziums bei kleineren Modellen

T-Modelle des Raptor Lake Refresh mit geringem Mehrwert

Die bereits im Herbst 2023 vorgestellte 14. Generation der Intel Core i-Pro­zes­so­ren, auch bekannt als Raptor Lake Refresh, wurde bis dato nur in Form von sogenannten K(F)-Modellen ausgeliefert. Während diese mit bis zu 24 Kernen und einem Stromverbrauch von bis zu 125 Watt im High-End-Segment zu Hause sind, folgen nun die sparsameren Mittelklasse-Modelle mit 35 Watt und 65 Watt.Wie die unten stehende Tabelle zeigt, unterscheiden sich die neuen Intel Core i3-, i5- und i9-Prozessoren nur unwesentlich von ihren Vorgängern der 13. Generation (Raptor Lake). Ausschließlich der Core i7-14700(F) profitiert von vier zusätzlichen Efficient-Cores (E-Cores), während die Erhöhung der Taktraten allgemein nur bei 100 bis 200 MHz liegt.Die Kollegen von ComputerBase gehen davon aus, dass die kleineren Modelle ab dem Core i5-14500 zudem auf älteres Alder-Lake-Silizium setzen, worauf der stark absackende L2-Cache von 20 MB (i5-14600) auf 11,5 MB (i5-14500) hindeuten soll. In Spielen könnte dieser Faktor negative Auswirkungen haben, da gerade Intels Raptor-Lake-Architektur in diesem Bereich einen spürbaren Schub mit sich brachte.Abschließend bringt auch der Raptor Lake Refresh der sogenannten T-Modelle nur einen überschaubaren Mehrwert. Insgesamt gehen im 35-Watt-Bereich sieben neuen Prozessoren an den Start. Die Verfügbarkeit der CPUs dürfte in den nächsten Tagen und Wochen gewährleistet sein.