Fünf Jahre nach dem verpatzten Start hat Starliner immer noch keine Astronauten zur ISS befördert. Mehrere unbemannte Testflüge förderten gravierende Fehler bei Konstruktion und Software zutage. Jetzt spricht die NASA vorsichtig davon, dass man Menschen an Bord lassen will.

Boeing

Boeings Comeback: Starliner bald astronautentauglich?

Alles steht bereit

Zusammenfassung Starliner hat 5 Jahre nach Fehlstart keine ISS-Crew befördert

Unbemannte Testflüge deckten schwerwiegende Mängel auf

NASA plant nun bemannten Einsatz des Starliner-Raumschiffs

Boeing machte Fortschritte bei der Behebung technischer Probleme

NASA steht vor Zertifizierung des Starliner-Systems in 6-8 Wochen

Erster bemannter ISS-Flug mit Starliner eventuell Mitte April

Start von Starliner erfolgt mit ULA Atlas V-Rakete von Cape Canaveral

Das Starliner-Projekt von Boeing ist ein echtes Desaster für den Konzern. Der Jungfernflug musste abgebrochen werden, weitere Tests und Überprüfungen endeten in immer neuen Verschiebungen. Das Problem für die NASA: Das Raumschiff war fest für den Transport von Astronauten zur ISS eingeplant. Bis es eingesetzt werden kann, muss unter anderem SpaceX ausgleichen.Nach den Rückschlägen der letzten Jahre zeigt sich die NASA vorsichtig zuversichtlich, dass Starliner jetzt endlich die ersten Astronauten zur ISS befördern kann. Die Teams der Weltraumagentur und Boeing haben demnach "erhebliche Fortschritte bei der Lösung technischer Probleme" gemacht. Zuletzt war ein angepasstes Fallschirmsystem erfolgreich getestet worden.Damit sind jetzt alle Systeme validiert und die NASA kann im nächsten Schritt eine Zertifizierung des Gesamtsystems vornehmen. Dieser Prozess wird aller Voraussicht nach sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen. Nach dem aktuellen Zeitplan ist der erste Flug zur ISS mit Astronauten damit "frühestens Mitte April" möglich.Wenn bereit, wird Starliner an der Spitze der ULA Atlas V-Rakete zur ISS befördert, der Start ist vom Space Launch Complex-41 am Cape Canaveral geplant. Man darf sehr gespannt sein, ob das Raumschiff Jahre nach dem ursprünglichen Zeitplan ohne Fehler seine Mission durchführen kann.