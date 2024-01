Windows 10 22H2: Insider-Update bringt neue Funktionen & Bugfixes

Mit dem Patch KB5034203 stellt Microsoft ein neues Windows 10 22H2-Update bereit. Den Anfang machen Insider im Release Preview Kanal. Neben einer Vielzahl von Bugfixes enthält der Build 19045.3992 neue Features zum Eyetracking und für den Sperrbildschirm.

Eyetracking, Wetter-Widgets und Bugfixes

Weitere Änderungen, Verbesserungen & Bugfixes

Dieses Update behebt ein Problem, das eine Internet Explorer-Verknüpfung betrifft. Nachdem Sie sie mithilfe einer Richtlinie entfernt haben, wird die Verknüpfung wieder angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Windows Management Instrumentation (WMI) betrifft. Es tritt ein Caching-Problem auf. Das Problem führt dazu, dass CurrentTimeZone auf den falschen Wert geändert wird.

Dieses Update behebt ein Problem, das XPath-Abfragen für FileHash- und andere binäre Felder betrifft. Es verhindert, dass sie mit Werten in Ereignisdatensätzen übereinstimmen.

Dieses Update behebt ein bekanntes Problem, das die reine BitLocker-Datenverschlüsselung betrifft. Ein MDM-Dienst (Mobile Device Management), wie z. B. Microsoft Intune, erhält möglicherweise nicht die richtigen Daten.

Dieses Update behebt ein Problem, das einige Einzelfunktionsdrucker betrifft. Sie werden möglicherweise als Scanner installiert.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Code-Integritätsmodul(ci.dll) betrifft. Dieses Problem führt dazu, dass Ihr Gerät nicht mehr reagiert.

Dieses Update enthält vierteljährliche Änderungen an der Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist-Datei, DriverSiPolicy.p7b. Es ergänzt die Liste der Treiber, die für BYOVD-Angriffe (Bring Your Own Vulnerable Driver) anfällig sind.

Dieses Update betrifft Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Secure Boot-Systeme. Es fügt der Secure Boot DB-Variable ein erneuertes Signierzertifikat hinzu. Sie können sich jetzt für diese Änderung entscheiden.

Das Update behebt ein Problem, bei dem Sie keine neue Verbindung zu einer bestehenden Remotedesktopsitzung herstellen können. Stattdessen erhalten Sie eine neue Sitzung.

Das Update behebt ein Problem, das auftritt, wenn Sie die Tastatursprache ändern. Die Änderung wird in einigen Szenarien nicht auf RemoteApps angewendet.

Das Update behebt ein Problem, das die Post-Authentifizierungs-Aktionen (PAA) von Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) betrifft. Die Aktionen finden beim Neustart statt und nicht am Ende der Karenzzeit.

Dieses Update behebt ein Problem, das Active Directory betrifft. Bindungsanforderungen an IPv6-Adressen schlagen fehl. Dies tritt auf, wenn der Anforderer nicht mit einer Domäne verbunden ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das den LocalUsersAndGroups CSP betrifft. Er stoppt die Verarbeitung von Gruppenmitgliedschaften, wenn er keine Gruppe finden kann.

Dieses Update behebt ein Problem, das gelöschte Cloud-Dateien betrifft. Wenn ein Cloud-Anbieter ein Veto gegen einen Löschantrag einlegt, werden die Dateien möglicherweise trotzdem entfernt.

Dieses Update behebt ein Problem, das MSIX-Anwendungen betrifft. Sie lassen sich nicht öffnen und in einigen Fällen ist der Host nicht mehr ansprechbar. Dies tritt auf, wenn sie MSIX App Attach mit einem CimFS-Image verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das die Gruppenrichtlinien-Ordnerumleitung in einer Bereitstellung mit mehreren Wäldern betrifft. Das Problem verhindert, dass Sie ein Gruppenkonto aus der Zieldomäne auswählen können. Aus diesem Grund können Sie keine erweiterten Ordnerumleitungseinstellungen auf diese Domäne anwenden. Dieses Problem tritt auf, wenn die Zieldomäne eine einseitige Vertrauensstellung mit der Domäne des Administratorbenutzers hat. Dieses Problem betrifft alle Bereitstellungen von Enhanced Security Admin Environment (ESAE), Hardened Forests (HF) oder Privileged Access Management (PAM).

Trotz seines Windows 11-Fokus arbeitet Microsoft fleißig weiter an neuen Windows 10-Updates , die deutlich mehr Funktionen vom jüngeren Be­triebs­sys­tem übernehmen als vorher angenommen und bekanntlich diverse Bugs ausmerzen. Im Release Preview Channel steht nun das Windows 10 22H2 Build 19045.3992 (KB5034203) zum Download bereit, das sich auf zwei neue Funktionen konzentriert.Mit diesem Update wird eine Funktion für die Systemeinstellungen der Augensteuerung hinzugefügt. Sie können diese Einstellungen von Ihrem alten Gerät sichern, während Sie ein neues Gerät einrichten. Dann werden diese Einstellungen automatisch auf dem neuen Gerät installiert, sodass Sie sie verwenden können, wenn Sie den Desktop erreichen.In den kommenden Wochen wird der Sperrbildschirm ein noch besseres "Wettererlebnis" bieten. Dazu gehören dynamische, interaktive Wetter-Updates. Wenn Sie also mit dem Mauszeiger über das Wetter auf Ihrem Sperrbildschirm fahren, erhalten Sie mehr Informationen. Die Funktion wird standardmäßig aktiv sein und kann via Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm > Sperrbildschirmstatus verwaltet werden.