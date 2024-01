Nintendo 3DS und Wii U: Finales Datum der Online-Abschaltung bekannt

Es ist bereits länger klar, dass Nintendo bei zwei seiner älteren Konsolen die Online-Anbindung kappen wird, genauer gesagt sind das Nintendo 3DS und Wii U. Ein genaues Datum hat der japanische Videospiel­konzern aber bislang nicht bekannt gegeben, nun ist es aber so weit.

Nintendo

Ende am 8. April 2024

Zusammenfassung Nintendo kündigt Online-Ende für 3DS und Wii U an

Abschaltung erfolgt am 8. April 2024

Zeitverschiebung führt zu Nacht auf 9. April

Online-Spiel und Kommunikation werden beendet

Frühere Abschaltung bei unvorhergesehenen Ereignissen möglich

eShop-Guthaben bis 11. März 2024 übertragbar

Pokémon Bank und Poké Transporter bleiben vorerst aktiv

Bereits im vergangenen Herbst teilte Nintendo mit, dass die 2011 erstmals veröffentlichte Handheld-Konsole Nintendo 3DS und die ein Jahr später auf den Markt gekommene Wii U ab April dieses Jahres keinen Zugriff auf die Online-Dienste mehr haben werden. Ein genaues Datum hat Nintendo hier aber bisher nicht genannt - bis jetzt.Denn der japanische Videospielkonzern schreibt aktuell in einer Mitteilung , dass es am 8. April der Fall sein wird, bei uns kann man aufgrund der Zeitverschiebung wohl eher von der Nacht auf 9. April sprechen - es wird aber wohl kaum jemanden geben, der bis zur letzten Minute auf die Online-Funktionalitäten zugreifen wird.In der aktuellen Bekanntgabe erläutert Nintendo ein weiteres Mal, was die Abschaltung der Online-Dienste zur Folge hat: Vor allem werden hier Online-Spiel-Funktionen sowie die entsprechende Kommunikation abgeschaltet, dazu zählen das kooperative Online-Spiel, Internet-Ranglisten und die Datenverteilung.Theoretisch besteht auch die Möglichkeit, dass die Online-Dienste noch früher abgeschaltet werden, denn Nintendo gibt außerdem Folgendes an: "Bitte beachtet, dass wir im Falle eines Ereignisses, das die Fortsetzung der Online-Dienste für Nintendo 3DS- und Wii U-Software erschweren würde, die Dienste möglicherweise früher als geplant einstellen müssen."Wer noch eShop-Guthaben hat, der bekommt bis zum 11. März 2024 Zeit, dieses auf sein Nintendo-Konto zu übertragen bzw. es mit diesem zu vereinen, diese Mittel können dann verwendet werden, um auf Nintendo Switch einzukaufen.Die Abschaltung hat zwei Ausnahmen, denn die Pokémon Bank und der Poké Transporter sind hiervon fürs erste nicht betroffen. Diese bleiben vorerst online, aber Nintendo weist darauf hin, dass die Unterstützung für diese Features in Zukunft ebenfalls enden könnte.