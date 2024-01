Nintendo 'Switch 2' angeblich mit verdoppeltem RAM & größerem Akku

Es gibt mal wieder neue Gerüchte um die seit Langem erwartete zweite Generation der Nintendo Switch . Aus asiatischen Quellen ist zu hören, dass Nintendo die "Switch 2" angeblich mit deutlich mehr Arbeitsspeicher und einer besseren Akkulaufzeit versehen will.

Bericht zitiert Quellen aus den Markt

120 Hertz dank stärkerer Nvidia-CPU

Zusammenfassung Neue Gerüchte zur Nintendo Switch 2 mit mehr Arbeitsspeicher

Verbesserte Akkulaufzeit für die zweite Switch-Generation erwartet

Switch 2 könnte 8 GB RAM und 64 GB Speicher erhalten

Mögliche Verdopplung des Arbeitsspeichers im Vergleich zum Vorgänger

Neuer Nvidia T239-Prozessor könnte mehr Leistung bringen

Switch 2 könnte Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz unterstützen

Nintendo könnte Preis der neuen Switch aufgrund des Erfolgs anheben

Das Finanzportal der taiwanischen United Daily News (UDN) hat kürzlich in einem neuen Bericht zur Nintendo Switch der zweiten Generation erklärt, dass das Gerät laut Quellen aus dem Markt mit mehr Arbeitsspeicher daherkommen soll. Es ist von acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einem 64 Gigabyte großen Festspeicher die Rede.Während die zuletzt erschienene Switch OLED zwar ebenfalls über 64 GB internen Speicher verfügt, blieb der Arbeitsspeicher auch bei diesem Modell mit nur vier Gigabyte relativ klein. Ein Upgrade auf acht GB würde eine Verdopplung darstellen und könnte im Zusammenhang mit dem in der Switch 2 erwarteten neuen Nvidia T239-Prozessor natürlich mehr Leistungspotenzial frei machen.Die neue Plattform ist es auch, die eine weitere von UDN gemeldete Neuerung ermöglichen soll. Angeblich will Nintendo bei der Switch-Spielkonsole der zweiten Generation eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz ermöglichen. Weiterhin spricht der Artikel auch noch von einer erheblich gesteigerten Laufzeit, was für eine größere Mobilität der neuen Switch-Generation sorgen würde.Auch in diesem Bericht ist wieder zu hören, dass Nintendo wahrscheinlich den Preis der Switch ein ganzes Stück anheben dürfte, weil man aufgrund des gigantischen Erfolgs der bisherigen Switch-Varianten überzeugt sein soll, dass die Kunden auch bei höheren Preisen weiterhin großes Interesse an der Nintendo-Konsole haben werden.Davon könne auch die Lieferkette profitieren, da Nintendo den bisher ausgeübten Preisdruck eventuell etwas verringern werde. Wann die neue Nintendo Switch "2" auf den Markt kommen soll, lässt der Bericht aus Taiwan freilich offen. Nintendo hatte deutlich gemacht, dass es wahrscheinlich im Jahr 2024 keine neue Konsolengeneration von dem japanischen Spielekonzern geben wird.