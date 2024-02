Monster Hunter Stories: Das Nintendo 3DS-RPG erhält ein Remaster

Remaster mit besserer Grafik und neuen Inhalten

Capcom legt Monster Hunter Stories neu auf: Im Sommer erscheint das bislang nur für den Nintendo 3DS erhältliche Rollenspiel auch für den PC, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch, jeweils mit besserer Grafik, Sprachausgabe und weiteren Extras.Monster Hunter Stories erschien im Jahr 2017 für den Nintendo 3DS (2017 in Europa) als ein Spin-off der beliebten Monster Hunter-Reihe. Daher unterscheidet es sich deutlich von deren Gameplay. Spieler können hier etwa Monster-Eier ausbrüten, sich mit ihren Zöglingen anfreunden und diese dann in rundenbasierte Kämpfe schicken. Das Spiel war durchaus ein Erfolg für Capcom, sodass 2021 mit Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ein Nachfolger für den PC und die Nintendo Switch folgte.Teil 1 soll nun bald ein Remaster erhalten, wobei Capcom dem Spiel zunächst einmal eine bessere Grafik spendiert, auch wenn diese nicht das Niveau von Wings of Ruin erreicht. Es wird auch eine vollständige Sprachausgabe auf wahlweise Japanisch und Englisch geben, außerdem soll ein Museum-Modus den Zugriff auf über 200 Kunstwerke und Musikstücke ermöglichen, von denen einige bisher noch nie gezeigt wurden.Laut Ankündigung wird die Neuauflage darüber hinaus zuvor nur in Japan verfügbare Zusatzinhalte umfassen. Um was es sich dabei genau handelt, hat Capcom aber bisher nicht verraten. Auch ein genaues Release-Datum bleibt man noch schuldig, das Spiel soll aber irgendwann im Sommer 2024 erscheinen.