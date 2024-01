Viele Entwickler arbeiten bereits an Spielen für Nintendo Switch 2

Nintendo Switch ist bereits in die Jahre gekommen und es ist längst ein offenes Geheimnis, dass der japanische Hersteller an einem Nachfolger arbeitet und diesen wohl auch dieses Jahr starten wird. Deshalb wird es niemanden überraschen, dass auch bereits Spiele in Arbeit sind.

Die Gerüchteküche ist schon seit Langem sehr aktiv in Bezug auf Nintendo Switch 2, denn es gibt schon diverse mehr oder weniger verlässliche Informationen zum Nachfolger der so erfolgreichen Hybridkonsole. Es zeichnet sich auch ab, dass Nintendo hier das Rad nicht neu erfinden wird, denn aller Wahrscheinlichkeit nach ist Switch 2 keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Freilich kann und muss man gerade bei Nintendo stets mit Überraschungen rechnen.Und wenn die Konsole erscheint, wird es auch recht bald viele Spiele dafür geben. Das geht aus einer "State of the Game Industry" (Registrierung nötig; via VG247 ) genannten Entwickler-Befragung hervor, die im Vorfeld der GDC (Game Developers Conference) durchgeführt wurde - die GDC findet dieses Jahr von 18. bis 23. März statt.Dabei gaben rund acht Prozent der befragten Entwickler an, dass sie derzeit an Spielen arbeiten, die für Nintendo Switch 2 gedacht sind. Das ist natürlich nicht wirklich überraschend: Denn die Arbeit an Games dauert in der Regel mehrere Jahre, angesichts des Umstands, dass die Konsole zeitnah kommen dürfte, ist es also nicht verwunderlich, dass wichtige Partner bereits Entwickler-Konsolen haben und dafür Spiele vorbereiten.Dabei gaben rund 3000 Entwickler ihre Stimme ab und man kann durchaus spekulieren, ob es nicht sogar mehr als 240 Personen sind, die an solchen Projekten beschäftigt sind. Denn an sich unterliegen solche Pre-Release-Arbeiten strengster Geheimhaltung, weshalb es denkbar ist, dass nicht alle Befragten diesen Punkt vollständig wahrheitsgemäß beantwortet haben.