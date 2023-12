Nintendo mit Problemen bei Onlinefunktionen für Wii U und 3DS

Dass es an Weihnachten zu großem Zulauf auf Onlinedienste kommen kann, die dann auch mal überlastet sind, ist nichts ungewöhnliches. Im Falle von nun aufgetauchten Probleme mit Nintendo Wii U und 3DS vermuteten Nutzer aber etwas anders.

Start der Abschaltung der Onlinefunktionen

Problem hat nichts mit geplanter Abschaltung zu tun

Zusammenfassung Weihnachtszeit führt oft zu Überlastung von Onlinediensten

Nintendo Wii U und 3DS Nutzer vermuteten andere Probleme

Gerüchte über vorzeitiges Ende der Onlinefunktionen kursierten

Nintendo kündigte tatsächlich Ende der Dienste für April 2024 an

Neue Konten konnten über Feiertage nicht online spielen

Fehlercodes 106-0303 (Wii U) und 006-0303 (3DS) angezeigt

Ausfall nicht durch geplante Abschaltung verursacht, Problem behoben

Tagelang kursierte das Gerücht, dass der Plattformbetreiber Nintendo bereits zu Weihnachten verfrüht angefangen habe, die Wii U und 3DS nicht länger mit Onlinefunktionen zu bedienen.So konnte man es zumindest von aufgebrachten Nutzern in diversen Foren und auch von Medien wie dem Online-Magazin Engadget lesen. Engadget schreibt: "Es sieht so aus, als ob Nintendo bereits damit begonnen hat, die Möglichkeit des Onlinespielens für Wii U und 3DS einzuschränken, wie mehrere Nutzer und Medien wie Nintendo Life berichten".Der Hintergrund ist, dass Nintendo tatsächlich angekündigt hat, einige Onlinedienste für Wii U und 3DS einzustellen, und zwar ab April 2024 Damit werden Funktionen wie kooperatives Onlinespielen, Kommunikation, aber auch Internetranglisten und Datenverteilung nicht mehr angeboten. Wer jetzt über die Feiertage versuchte, mit einem neuen Nintendo-Konto online zu spielen, erhielt auf der Wii U den "Fehlercode 106-0303" und auf dem 3DS den "Fehlercode 006-0303". Der Grund dafür war, dass neue Konten nicht mehr mit den Servern synchronisiert wurden.Doch es stellte sich heraus, dass der jüngste Ausfall dieser Services bei Nintendo nichts mit der geplanten Abschaltung zu tun hat - von einem verfrühten Beginn der Deaktivierung kann also nicht die Rede sein. Nintendo habe den Fehler behoben, der zu den Problemen geführt hatte und die Funktionen mittlerweile wieder voll hergestellt. Das bestätigt nun das Online-Magazin Nintendo Life