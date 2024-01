Circle to Search: Neue Google-Suche kommt exklusiv auf 5 Smartphones

Google stellt einen neuen Weg für visuelle Suchen für Smartphone-Nutzer vor. Wer Google Lens mag, wird von dem neuen "Circle to Search" begeistert sein - die neue Funktion ist selbsterklärend und hält laut der ersten Präsentation genau das, was sie verspricht.

Google stellt Circle to Search für Android vor

Circle to Search: So funktioniert die Suchfunktion auf dem Galaxy S24

Diese Geräte bekommen die neuen Such-Funktionen

Start ab dem 31. Januar

Eine Google-Suche anhand eines Bildes, Videos oder auch von Text per Gestensteuerung starten? Das geht in Zukunft mit Google Circle to Search. Auf das Smartphone tippen, mit dem Finger einen Kreis zeichnen und eine Suche nach dem Objekt starten - das ist in Kürze gesagt die neue Circle to Search-Funktion, die Google im Rahmen des Galaxy S24-Events vorgestellt hat.Wie das funktioniert, zeigte Google nun in verschiedenen Videos:Interessant ist, wie die Suche nach dem "Einkreisen" dargestellt wird. Nach der Verwendung von Circle to Search für ein Bild wird ein Miniaturbild in der Suchleiste angezeigt, zusammen mit der Aufforderung, die "Suche mit der Kombi-Suche zu erweitern". Bei der Kombi-Suche wird man dann die Suche mit weiteren Eingaben erweitern können, zum Beispiel, indem man Fragen stellt.Zudem muss man die Suche nicht wie bei Google Lens über eine separate App starten, sondern einfach über ein Kontextmenü und kann damit zum Beispiel nach Gegenständen suchen, die in anderen Apps dargestellt werden. Die Multi-Suche/Kombi-Suche wird zunächst nur in den USA starten, dafür aber ab sofort und ohne Geräte-Einschränkungen.Circle to Search wird zunächst als exklusive Funktion für eine Handvoll Smartphones starten.Dazu gehören die drei Mitgliedern der brandneuen Galaxy S24-Familie von Samsung sowie das Pixel 8 und 8 Pro von Google. Exklusiv bleibt dieses Feature aber laut Google nur für einige Zeit. Man wird sie in diesem Jahr noch auf andere, "ausgewählte, hochwertige" Android-Telefone bringen. iPhones sind damit erst einmal außen vor.Die Funktion startet laut Google auch zeitnah in Deutschland, und zwar noch in diesem Monat. Circle to Search kommt am 31. Januar auf ausgewählte Premium Android-Smartphones - dem Pixel 8, Pixel 8 Pro und der neuen Galaxy S24-Serie - in allen Sprachen und überall dort, wo die Geräte erhältlich sind.