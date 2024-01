Google hat in einem überraschenden Schritt dafür gesorgt, dass man als normaler Nutzer nicht mehr so einfach auf das "Gedächtnis" der Such­ma­schine zugreifen kann. Die Links zum Google-Cache sind aus den Suchergebnissen verschwunden.

Wer mithilfe der Google-Suchmaschine im Internet nach Informationen suchte, hatte bisher ein nützliches Hilfsmittel, auf das man zugreifen konnte, wenn eine Website nicht mehr erreichbar war. Mittels eines Klicks auf die drei Punkte im oberen Bereich der Einträge von Suchergebnissen konnte man auf Wunsch den "Cache" aufrufen, also eine von Google gespeicherte Version der jeweiligen Website.Im Grunde lieferte Google so einen direkten Zugriff auf eine Version der jeweiligen Seiten, die den Zustand beim letzten Zugriff durch die Suchmaschine widerspiegelte. In den letzten Jahren hatte Google die Zugriffsmöglichkeiten rund um den Cache bereits reduziert. So musste man auf dem Desktop zuletzt mit dem geänderten Design der Suchergebnisseiten zusätzliche Klicks in Kauf nehmen, während die entsprechenden Links in der mobilen Version ohnehin verschwanden.Jetzt ist auch auf dem Desktop Schluss mit dem einfachen Zugriff auf den Google-Cache, denn in den letzten Tagen ist der entsprechende Link auch bei der Desktop-Variante der Google-Suchmaschine verschwunden. Google hat sich bisher zu dem Thema nicht öffentlich geäußert, es gibt jedoch bereits erste betroffene Nutzer , denen die jetzt umgesetzte Änderung aufgefallen ist.Anscheinend handelt es sich bei der Entfernung der Links zum Google-Cache nicht um einen Test, denn sonst wäre nur eine kleine Gruppe von Nutzern betroffen. Bei unseren Tests war auf keinem unserer Geräte in keinem der verwendeten Browser noch ein Link zur Cache-Version von Websites zu finden, bei denen wissentlich eine entsprechende Ausgabe vorhanden sein muss.Wer eine von Google gespeicherte Version einer bestimmten Website aufrufen will, kann dies mit folgendem Trick weiterhin tun: man muss an die Grund-URL des Google-Caches () jeweils die genaue URL der gewünschten Website anhängen. Startet man nun eine Abfrage, wird im besten Fall die jeweils jüngste Cache-Kopie der jeweiligen Website angezeigt. Bisher scheint dieser "Trick" zwar bei vielen Websites zu funktionieren, aber es gibt wohl durchaus den Fall, dass "Unterseiten" nicht mehr auf diesem Weg im Cache zugänglich sind.