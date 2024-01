42% mehr Helligkeit: LG will größte Schwäche von OLEDs gelöst haben

LG hat auf der CES 2024 nicht nur transparente OLED-Panels gezeigt, sondern auch die Einführung deutlich hellerer Displays auf OLED-Basis angekündigt. Mit Hilfe von Millionen kleiner Spiegel sollen künftig Geräte auf dieser Basis so das bisher größte Problem der OLED-Technik lösen.

OLED-Panels haben, besonders wenn es sich um größere Varianten handelt, bisher noch immer eine große Schwäche. Sie sind oft nicht so hell wie ihre auf älteren Technologien basierenden Konkurrenten. LG Display will dieses Problem nun durch sogenannte Advanced Microlens Arrays lösen, wobei man abgekürzt von MLA+ spricht. Das Ganze ist Teile einer META genannten Technologie, die nun in der neuen Version 2.0 für eine Steigerung der Helligkeit von OLED-Fernsehern um bis zu 42 Prozent sorgen soll.LG will die Mikrolinsen, die in Form eines Libellenauges gestaltet sein sollen, in milliardenfacher Ausführung in seine neuen OLED-Panels integrieren. Auf der CES 2024 zeigte der koreanische Konzern laut einer Pressemitteilung einen Prototyp mit 4K-Auflösung und 83 Zoll Diagonale, in dem ganze 42,4 Milliarden dieser Microlenses verbaut sein sollen. In Verbindung mit neuen Algorithmen für die Bildverarbeitung soll hier die erwähnte enorme Helligkeitssteigerung möglich werden.Die so aufgebohrten META 2.0 OLED-Panel sollen nach Angaben von LG bis zu 3000 Candela Helligkeit erreichen. Dabei handelt es sich um einen Maximalwert bei Darstellung sehr heller Flächen bzw. Kontraste. Die "Color-Brightness", also Farbhelligkeit, seiner neuen Panels gibt LG mit bis zu 1500 Candela an, was immer noch ein mehr als doppelt so hoher Wert sein soll wie bei herkömmlichen OLED-Panels.LG will mit seinen neuen Panels vor allem mit der wachsenden Zahl an MicroLED-Displays konkurrieren. Dazu führt man 2024 auch OLED-TVs mit 4K-Auflösung und der hier beschriebenen META-2.0-Technik ein, die in Größen mit 77, 65 und 55 Zoll daherkommen sollen. Außerdem ist ein 8K-Modell mit 88 Zoll geplant. Früher oder später sollen die Panels dann auch in kleinerer Bauform auch in Monitoren und mobilen Geräten wie Laptops landen.