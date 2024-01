LG OLED-TVs: webOS 24-Update erscheint auch für ältere Fernseher

LG sorgt für Freude bei Besitzern älterer OLED-Fernseher, denn auch die LG OLED 2022er-Serie wird das Update auf webOS 24 und zukünftige Softwareversionen erhalten. Damit baut der Hersteller seine Update-Garantie weiter aus, wenn auch nicht ganz uneigennützig.

LG

Ältere Fernseher erhalten neue Firmware

Wenn es um Geld geht

Media Markt Gutscheinheft Günstige LG OLED-Fernseher & Co.

Zum Angebot

Zusammenfassung LG OLED 2022er-Serie erhält webOS 24 Update

Updategarantie von LG auf fünf Jahre erweitert

Re:New-Programm umfasst auch ältere Smart-TVs

Neue Benutzeroberfläche und Smart-Home-Integration geplant

KI-Optimierungen für Bild und Sound angekündigt

Softwareupdates dienen auch LGs Werbeinteressen

Unklarheit über Verfügbarkeit von KI-Funktionen und Update-Start

Mit dem Re:New-Programm kündigte LG vor wenigen Tagen eine fünfjährige Updategarantie für Mini-LED-TVs (QNED) und OLED-Fernseher an, die sich nicht nur auf neue Modelle beschränken wird. Im Vorfeld der Consumer Electronics Show ( CES 2024) bestätigte der südkoreanische Hersteller zudem, das auch Besitzer älterer Smart-TVs die kommende Software erhalten werden."Anfang 2024 wird das webOS Re:New-Programm das neueste webOS-Upgrade auf jedes Modell der LG OLED-TV-Reihe 2022 , LG OLED Flex, LG OLED Objet Collection Posé sowie auf den LG QNED Mini LED 8K (QNED99/95-Serie) 2022 bringen und den Nutzern für die nächsten fünf Jahre ein neues Fernseherlebnis versprechen", gibt man im jüngsten Blog-Beitrag bekannt.Mit webOS 24 führt LG unter anderem eine verbesserte, "in hohem Maße an­pass­ba­re" Benutzeroberfläche mit neuen Quick Cards und Dynamic Q Cards (App-Kategorien) ein. Außerdem besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, Nutzerprofile anzulegen und die Fernseher herstellerübergreifend (z.B. via Matter) in Smart-Home-Ökosystem einzubinden. Hinzu kommen allerlei Optimierungen per künstlicher Intelligenz , sowohl die Bildqualität als auch den Sound betreffend.Wie die Kollegen von Caschys Blog richtig erkannt haben, spielt das Softwareupdate für ältere Smart-TVs nicht nur Kunden, sondern auch LG selbst in die Karten. Von Jahr zu Jahr nahm die Anzahl von Werbung innerhalb der webOS-Benutzeroberfläche deutlich zu und spült somit mehr Geld in die Kassen des Herstellers. Die Herangehensweise liest sich auch zwischen den Zeilen der webOS-24-Vorteile."Je mehr LG Smart-TVs das neueste webOS-Upgrade erhalten, desto mehr Möglichkeiten haben Content-Anbieter und Service-Entwickler, neue Inhalte, Services und Funktionen an ein größeres Publikum zu verbreiten."Am Ende bleibt abzuwarten, ob LG lediglich das virtuelle Erscheinungsbild der älteren Fernseher auf die webOS-24-UI anhebt oder aber auch die in diesem Jahr vorgestellten KI-Funktionen (z.B. Dynamic Tone Mapping Pro und AI Sound Pro) auf den TV-Modellen von 2022 verfügbar macht. Offen bleibt zudem, wann der Hersteller mit der Verteilung der Updates beginnt.