Intel hat heute die Einführung der neuen 14. Generation seiner Core-CPUs gestartet. Die neuen Chips, die Teil der "Raptor Lake-Refresh"-Familie sind, sollen ab dem morgigen 17. Oktober 2023 weltweit auf den Markt kommen. Die Preise bleiben dabei im Grund unverändert.

Intel

Intel knackt 6-GHz-Grenze - erneut.

Core i7-Modell mit mehr E-Cores

Core 5-Modell für den Massenmarkt

Zusammenfassung Intel startet Einführung der 14. Generation der Core-CPUs

Topmodell i9-14900K bietet maximale Boost-Taktrate von 6 GHz

i7-14700K mit 20 Kernen interessantestes Modell für private Käufer

Neue Core i5-Chips mit 14 Rechenkernen ebenfalls verfügbar

Unterstützung für DDR5-RAM bis zu 5600 MHz und DDR4-RAM bis zu 3200 MHz

Preise: i9-14900K 589 Dollar, i7-14700K 409 Dollar, i5-14600K 319 Dollar

Das Topmodell der neuen Intel "Raptor Lake"-Refresh-Reihe ist der Intel Core i9-14900K, welcher jetzt als weltweit erster PC-Prozessor aus Massenfertigung bereits ab Werk eine maximale Boost-Taktrate von sechs Gigahertz bieten soll. Zwar konnte Intel schon in der Vorgängergeneration die 6-GHz-Grenze durchbrechen, doch war der Core i9-13900KS nur in geringen Stückzahlen verfügbarDie erhöhte Taktrate von sechs Gigahertz wird beim 14900K mit der sogenannten Thermal Velocity Boost Frequenz erreicht, die es auch schon beim Special-Edition-Modell 13900KS aus dem Vorjahr gab. Die Performance-Cores laufen per Standard mit 5,6 GHz und somit 200 MHz schneller als zuvor. Die Efficiency-Cores haben hingegen ein Plus von 100 MHz zu bieten. Die Basis-Taktraten der P- und E-Kerne legen grundsätzlich jeweils um 200 MHz zu.Das vielleicht interessanteste Modell für die Mehrzahl der privaten PC-Käufer wird vermutlich der Intel Core i7-14700K werden, welcher jetzt mit 12 Efficiency- und acht High-Performance-Cores daherkommt. Der Chip hat also insgesamt 20 Rechenkerne, wobei die stromsparenden Cores hier mit 2,5 GHz arbeiten, während die Hochleistungskerne einen Basistakt von 3,4 GHz erreichen. Der neue Chip bewegt sich somit bei den Frequenzen im gleichen Bereich wie sein Vorgänger, bietet jetzt aber bei einem unveränderten Preis mehr Effizienz-Kerne.Intel bringt im Zuge der Auffrischung der "Raptor Lake"-Reihe auch noch neue Core i5-Chips auf den Markt. Der Intel Core i5-14600K bringt 14 Rechenkerne mit, von denen sechs Performance- und acht Effizienz-Kerne sind. Die starken High-End-Kerne laufen in diesem Chip mit einem Basistakt von 3,5 GHz, können aber per Boost auf bis zu 5,3 GHz beschleunigen.Wer sich für die neuen Intel-Chips interessiert, muss über ein Mainboard mit einem Intel 600- oder 700-Series-Chipsatz verfügen, das einen LGA-1700-Sockel hat. Bei höherpreisigen Motherboards mit Intel Z790-Chipsatz unterstützen die neuen Chips optional auch Bluetooth 5.4 und WiFi 7. Die neuen Prozessoren unterstützen zudem DDR5-RAM mit bis zu 5600 MHz sowie DDR4-RAM mit bis zu 3200 MHz.Intel gibt die offizielle Preisempfehlung für den Intel Core i9-14900K mit 589 US-Dollar an. Der Intel Core i7-14700K wird mit einer vom Hersteller empfohlenen Preisangabe von 409 Dollar eingeführt. Der Intel Core i5-14600K kostet hingegen offiziell 319 Dollar. Alle neuen Modelle sollen ab morgen über System-Builder und Einzelhändler in vielen Ländern verfügbar sein. Hierzulande gibt es ebenfalls schon Bestände, wie sich letzte Woche zeigte, als ein deutscher Händler die neuen Chips bereits vor dem Marktstart verkaufte