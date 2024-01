Fernseher mit webOS: LG kündigt fünf Jahre Update-Garantie an

Geht es nach LG, sollen zukünftig nicht mehr nur Smartphones, sondern auch Fernseher von langjährigen Software-Updates profitieren. Im Zuge der CES 2024 kündigt der Hersteller eine fünfjährige webOS Update-Garantie für diverse Premium-Smart-TVs an.

Barrierefreiheit bei LG TVs wird verbessert

Im Vorfeld der anstehenden Consumer Electronics Show ( CES 2024 ) gewährt das südkoreanische Unternehmen LG einen Ausblick auf sein neues 2024er-Lineup an QNED- und QNED Mini LED-TVs. Neben schnelleren Prozessoren, Deep-Learning-Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz und Diagonalen von bis zu 98 Zoll sorgt man vor allem mit den webOS-Ankündigungen für Aufsehen.LGs sogenanntes Re:New-Programm "ermöglicht ein Upgrade auf die neueste Version der webOS Smart-TV-Plattform, um Nutzern in den nächsten fünf Jahren immer das aktuellste Nutzungserlebnis bieten zu können." Bereits jetzt sind die 8K-Modelle der LG QNED99- und QNED95-Serie aus dem Jahr 2022 Teil des theoretisch als Update-Garantie zu verstehenden Programms.In Hinsicht auf die Ausweitung der langjährigen Software-Updates gibt der Hersteller lediglich bekannt, das Re:New-Programm in Zukunft für weitere Modelle der QNED TV-Reihe anzubieten. Da die im Vorfeld durchgesickerten LG OLED-Fernseher für das Jahr 2024 weiterhin höher angesiedelt werden als Mini-LED-TVs, wird auch hier die Aufnahme in das Update-Programm erwartet.Für die neue webOS-Version kündigt LG unter anderem Nutzerprofile, einen neuen Hauptbildschirm mit der sogenannten Dynamic Q Card samt App-Kategorien und die bessere Integration von Apple AirPlay und Chromecast an. Ebenso spielt das Thema Barrierefreiheit eine große Rolle, etwa in Menüeinstellungen sowie in den Anleitungen zu Problemlösungen.Während die CES 2024 in Las Vegas nur einen Vorgeschmack auf die LG QNED- und OLED-TVs bieten wird, soll das komplette deutsche TV-Lineup für 2024 sowie die dazugehörigen Preise Anfang März bekannt gegeben werden.