LG Gram (Pro): Neue Modelle im Vorfeld der CES 2024 angekündigt

Der Elektronik-Hersteller LG möchte sein Notebook-Portfolio erweitern und hat eine Reihe neuer Laptops vorgestellt. Alle Modelle sind mit Meteor Lake-Prozessoren ausgestattet, verfügen über eine Neural Processing Unit (NPU) und werden zunächst in Südkorea erscheinen.

LG

Laptops mit AI Gram Link-Funktion

Zusammenfassung Neue Laptops der LG Gram-Reihe vorgestellt.

Ausstattung mit Meteor Lake-Prozessoren und NPU.

Sieben neue Modelle, Start zunächst in Südkorea.

KI-Anwendungen ohne Netzwerk durch NPU möglich.

AI Gram Link-Funktion für drahtloses Teilen.

Gram Pro-Modelle mit Nvidia GeForce RTX 3050.

Verschiedene Display-Auflösungen je nach Modell.

Die spezielle NPU bringt die Option, KI-Anwendungen schneller auf dem Gerät auszuführen, ohne dass eine Netzwerkverbindung nötig ist. Insgesamt sollen demnächst sieben neue Modelle erscheinen. Die Standard-Edition ist in Größen von 14 bis 17 Zoll erhältlich. Ferner gibt es 16 sowie 17 Zoll große Pro-Varianten. Eine 2-in-1-Version gehört ebenfalls der Pro-Reihe an und besitzt eine Bild­schirm­dia­go­na­le von 16 Zoll. Als CPU ist ein Core Ultra 5 oder 7 verbaut.Bei einem neuen Feature handelt es sich um die AI Gram Link-Funktion . Damit können Dateien drahtlos an bis zu 10 Android- oder iOS-Smartphones gesendet werden. Ferner können die Notebooks ein verbundenes Mobiltelefon oder Tablet steuern. Die beiden Gram Pro-Modelle sind mit einer Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop-GPU ausgestattet.Während das Gram 14 und Gram 15 nur über ein Display mit 1920 x 1200 Pixeln verfügen, wurde in das Gram 16 und 17 sowie Pro 17 ein Bildschirm mit 2560 x 1600 Pixeln verbaut. Das Gram Pro 16 und das 2-in-1-Modell mit 360-Grad-Scharnier besitzen ein Panel mit 2880 x 1800 Pixeln. Fünf Konfigurationen sind bereits auf der südkoreanischen Seite des Herstellers gelistet und lassen sich über folgende Buttons einsehen.Die Preise sind abhängig von der genauen Ausstattung des jeweiligen Geräts. Während das LG Gram Pro mit 1958 bis 2574 Dollar zu Buche schlägt, ist die 360-Edition für 2112 bis 2459 Dollar erhältlich. Wann die Modelle hierzulande auf den Markt kommen, ist noch unklar. Die Notebooks dürften vom 9. bis zum 12. Januar auf der CES ausgestellt und dann in Südkorea ausgeliefert werden.