Samsung gesteht Niederlage ein, bestellt bei LG OLED-Panels für TVs

Samsung und LG liefern sich bereits jahrelang ein Wettrennen rund um die beste bzw. führende Display-Technologie. LG setzt auf OLED, Samsung hingegen auf die günstigere, aber unterlegene QLED-Technologie. Doch nun hat Samsung offenbar beim Rivalen OLED-Panels bestellt.

Zehn Millionen Panels in den nächsten Jahren

Das ist nichts weniger als das Eingeständnis einer Niederlage, und zwar nachdem Samsung in den vergangenen Jahren massiv gegen OLED (im Bereich von Fernsehern wohlgemerkt, mobil setzt auch Samsung auf OLED) und damit auch LG gewettert hat. So hat der koreanische Marktführer etwa auf Burn-in-Probleme bei LG-TVs hingewiesen und auch sonst laut für das hauseigene QLED getrommelt.Doch nun ist die Samsung-Ablehnung von OLED im Bereich von Fernsehern zu Ende. Denn laut einem Bericht von Reuters hat Samsung bei LG Display eine Großbestellung aufgegeben. Die Nachrichtenagentur beruft sich hier auf gleich drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Die ersten Panels sollen bereits in diesem Quartal an Samsung geliefert werden.Bis zum nächsten Jahr soll der Lieferumfang zwei Millionen Stück umfassen, zunächst soll es sich um Panels mit 77 und 83 Zoll handeln. Konkret ist hier von sogenannten WOLEDs (White OLED) die Rede, diese sind im Gegensatz zu RGB-Varianten in der Lage, reines weißes Licht zu erzeugen.Die ersten zwei Millionen Panels sind auch nur der Beginn, in den folgenden Jahren sollen die Lieferungen auf drei bzw. fünf Millionen Einheiten ansteigen. Das Geschäft ergibt für beide Unternehmen Sinn: Samsung kann auf die immer härtere werdende chinesische Konkurrenz im Einsteiger-TV-Sektor reagieren (OLEDs kosten das rund Fünffache eines LED-Panels). LG Display bekommt damit hingegen einen enorm wichtigen Auftrag, der das Unternehmen bzw. die LG-Tochter aus den roten Zahlen bringen dürfte.Mit diesem Deal könnte oder dürfte sich Samsung demnächst zum zweitgrößten OLED-TV-Anbieter katapultieren. Denn bei OLED-Fernsehern hat Samsung derzeit einen Marktanteil von 6,1 Prozent, hinter Sony mit 26,1 Prozent. Klare Nummer 1 ist erwartungsgemäß LG Electronics mit 54,6 Prozent.