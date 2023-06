LG StandbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern

Nachdem LG schon vor zwei Jahren einen kuriosen Fernseher vorgestellt hat, möchte der Hersteller jetzt ein portables Modell auf den Markt bringen. Der StandbyME Go wurde in einem Aktenkoffer untergebracht und verfügt über ein Touchscreen-Display mit Lautsprechern.

Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden

Zusammenfassung LG kündigt portablen Fernseher StandbyME Go in Form eines Koffers an.

27-Zoll-Display, 1080p-Bildschirm und Dolby Vision-Support.

Drehbar, Höhe verstellbar, Lautsprecher mit 20 Watt und Dolby Atmos.

WebOS als Betriebssystem, AirPlay-/Bildschirmspiegelung, Anschlüsse.

Zunächst nur in Südkorea verfügbar, ab 7. Juli erhältlich.

Preis 828 Euro, unklar, ob und wann Modell auch hierzulande angeboten wird.

Der Touchscreen ist 27 Zoll groß und bringt einen 1080p-Bildschirm mit Support für den dynamischen HDR-Standard Dolby Vision mit sich. Da der LG StandbyME Go in Form eines Koffers entworfen wurde, kann das Gerät problemlos mitgeführt werden. Der TV kann gedreht und damit nicht nur horizontal, sondern auch vertikal und in einer Art Tablet-Modus verwendet werden. Die Höhe lässt sich um bis zu 18 Zentimeter verstellen.Die integrierten Lautsprecher besitzen eine Leistung von 20 Watt und sind mit Dolby Atmos ausgerüstet. Als Betriebssystem kommt das von LG-Fernsehern bekannte WebOS zum Einsatz. Der Akku soll eine Laufzeit von drei Stunden ermöglichen. Nutzer haben die Option, Inhalte via AirPlay oder Bildschirmspiegelung Inhalte auf den Bildschirm zu übertragen. Zudem sind HDMI-Ports, USB-A-Anschlüsse und eine Fernbedienung mit an Bord.Zunächst soll der LG StandbyME Go ausschließlich in Südkorea erhältlich sein. Das Gerät wird ab dem 7. Juli ausgeliefert. Mit einem Preis von 828 Euro ist der 27-Zoll-Bildschirm nicht gerade günstig. Ob und wann der Multimedia-Koffer auch hierzulande angeboten wird, ist unklar. Vermutlich wartet LG eine Zeit lang ab, ob sich der Fernseher im Heimatland zahlreich verkauft oder ob kein großes Interesse an dem Modell besteht.