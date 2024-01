LG Display stellt erstes 480-Hz-Display mit 1440p-Auflösung vor

Die CES 2024 findet nächste Woche in Las Vegas statt und bereits im Vorfeld der ersten großen Technikmesse des Jahres werden viele dort gezeigte Produkte enthüllt. LG ist hier besonders aktiv und die Display-Sparte der Koreaner hat den schnellsten Gaming-Monitor vorgestellt.

LG Display

LG-Panel mit 1440p und 480 Hz

Eine Bildwiederholfrequenz von 480 Hz: Das ist der neue Topwert, den LG Display kurz vor dem Start der Consumer Electronics Show (CES) vorgestellt hat. Das neueste Gaming-Panel der Displayspezialisten misst 27 Zoll und bietet eine Auflösung von 1440p bzw. QHD (2560 x 1440 Pixel). Als Reaktionszeit werden vom Hersteller 0,03 Millisekunden angegeben.Streng genommen ist das nicht der erste 480-Hz-Monitor von LG, denn man hat im vergangenen Dezember bereits ein solches Display vorgestellt (32GS95UE), hier muss man aber die Auflösung auf 1080p herunterdrehen, um diese Bildwiederholfrequenz nutzen zu können.Damit setzt sich LG Display vor seinen koreanischen Konkurrenten Samsung. Denn dort hat man Mitte Dezember einen Gaming-Monitor mit 1440p-Auflösung vorgestellt, dieses Panel bietet aber nur 360 Hz. Dieses Panel ist auch bereits kommerziell verfügbar und kommt im Samsung-eigenen Odyssey OLED G6 zum Einsatz, MSI und Dell dürften bald folgen. LG Display schreibt in der Pressemitteilung, dass das neue 480-Hz-Panel die eigene "Meta Technology" biete. Das ist ein Feature, das eine bessere Helligkeit und größere Blickwinkel bieten soll, so das Unternehmen. Außerdem gibt der Hersteller an, dass das Panel den "niedrigsten Level an blauem Licht in der Branche" bietet.Derzeit ist das Panel noch so etwas wie Theorie, denn es ist bislang nicht bekannt, ob es einen Monitorhersteller gibt, der es verbauen will bzw. wird. Denn bei LG Display handelt es sich explizit um den Panel-Hersteller und nicht den Endkundenbereich von LG.