Atomkraftwerke: Microsoft-KI soll Bau-Anträge schneller ausfüllen

Microsoft ist bei seinen Überlegungen, selbst Kernkraftwerke für den Betrieb von KI-Datenzentren zu bauen, zu der Erkenntnis gelangt, dass der Bau solcher Anlagen viele Genehmigungen erfordert. Nun plant man diese mit dem Einsatz von KI-Systemen deutlich abzukürzen.

Enormer Strombedarf

Durchwinken ist nicht

Zusammenfassung Microsoft plant Kernkraftwerke für KI-Datenzentren

Genehmigungsprozesse für Bau sollen durch KI beschleunigt werden

KI-Entwicklung bei Microsoft für Kernenergie-Vorschriften

KI soll beim Ausfüllen von Anträgen für Kraftwerksbau helfen

Wachsender Strombedarf von Datenzentren erfordert neue Lösungen

Planung und Bau von Kernkraftwerken dauern normalerweise Jahre

Microsoft will Bauprozesse mit KI-Unterstützung verkürzen

Ein Microsoftteam hat zuletzt Monate damit verbracht, eine KI zu entwickeln, die sich mit den Vorschriften und Genehmigungsanforderungen im Bereich der Kernenergie auskennt. Diese soll dem Tech-Giganten nun beim Ausfüllen aller Anträge helfen, die er für den Bau seiner eigenen Kraftwerke benötigt, berichtet das Wall Street Journal . Normalerweise dauern diese bürokratischen Verfahren Jahre und kosten Millionen von Dollar.Das Problem bei der KI-Entwicklung besteht derzeit darin, dass jedes neue, verbesserte Modell immer größere Rechenleistungen benötigt, um trainiert zu werden. Dafür laufen inzwischen große Datenzentren, die einen immer weiter steigenden Strombedarf aufweisen. Es ist absehbar, dass der Energieverbrauch der Anlagen an einen Punkt kommt, an dem die normalen Versorger kaum noch in der Lage sein werden, die Rechenzentren über das bestehende Netz ausreichend zu beliefern.Microsoft trägt sich daher schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, eigene Kernkraftwerke zu bauen, die den Strom dann direkt in die Rechenzentren schieben und die aufwendigen Berechnungen ermöglichen. Allerdings dauert es Jahre, bis ein solches Kraftwerk geplant und gebaut ist. Die bürokratischen Prozesse machen dabei durchaus einen nennenswerten Anteil aus.Dies ist auch nicht verwunderlich. Immerhin birgt der Betrieb von Kernkraftwerken und der damit verbundene Umgang mit radioaktiven Materialien signifikante Risiken. Hier gilt es also für den Staat zu gewährleisten, dass der Betreiber die Sicherheit der Anlagen bestmöglich gewährleistet. Entsprechend umfangreich sind die Vorgänge, bis eine neue nukleare Anlage offiziell in Betrieb genommen werden darf.Entsprechende Bauprojekte dauern daher in der Regel viele Jahre. Microsoft würde diese Zeit gern so weit verkürzen, wie es möglich ist - und sei es eben dadurch, dass eine KI die zahlreichen nötigen Formulare möglichst so ausfüllt, dass es zu wenigen Rückfragen seitens der Behörden kommt.