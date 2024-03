Ikea Sjöss: Gute Ultra-Billig-Netzteile beeindrucken im ersten Teardown

Ikea hat jüngst mit der Sjöss-Reihe zwei neue, extrem günstige USB-C-Netzteile vorgestellt, die mit Preisen ab nur fünf Euro bei einer Leistung bis zu 45 Watt mit hoher Kompatibilität aufwarten. In einem ersten Teardown scheinen die Ikea Sjöss Netzteile zu überzeugen.

Francesco F. / YouTube

Der YouTuber Francesco F. aus Italien hat sich die beiden neuen Ikea-Netzteile der Sjöss-Serie direkt nach dem Verkaufsstart in der letzten Woche besorgt. Anders als in Italien wird bisher nur die Dual-Port-Version mit bis zu 45 Watt Leistung in Deutschland angeboten. Francesco zerlegte die beiden Modelle in einem bei YouTube veröffentlichten Video.Die beiden Ikea-Netzteile beeindrucken seiner Meinung nach mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse wird in einem Stück extrudiert und besteht aus einem vergleichsweise bruchbeständigen Plastik. Das Öffnen der beiden Netzteile ist relativ einfach, wobei die Gehäuse jeweils von Clips und einer Ultraschallnaht zusammengehalten werden.Ein Kritikpunkt des Elektronikspezialisten ist, dass Ikeas Zulieferer die USB-C-Ports an den Netzteilen scheinbar nur mit einfachen Lötverbindungen auf der jeweiligen Platine anbringt. Dadurch könne eine potenzielle Schwachstelle entstehen und die Nutzer sollten bei der Verwendung darauf achten, dass die Ports nicht zu stark belastet werden.In beiden Fällen lässt sich das Innenleben der Sjöss-Netzteile leicht entfernen, so dass die Geräte auch beim Zerlegen nicht vollständig zerstört werden. Aufällig ist nach Angaben des Autoren des Videos, dass Ikea bei seinen Netzteilen einen sogenannten NTC verbaut, also einen effektiven Überspannungsschutz bei der Versorgung aus der Steckdose gewährleistet.Bei der 45-Watt-Version fällt außerdem positiv auf, dass das Ladegerät mit im Inneren einen umfassenden Kühlkörper besitzt, der mittels Wärmeleitpaste mit der eigentlichen Elektronik verbunden wird, also die Hitze effizient abführen dürfte. Dies beeindruckt um so mehr, als dass das Netzteil in Frankreich und Italien für gerade einmal knapp 10 Euro zu haben ist und selbst in Deutschland nur 14,99 Euro kostet.Eine Schwachstelle sei hingegen, dass der Kühlkörper nicht geerdet ist und somit kein Schutz gegen mögliche Kurzschlüsse in Folge eines Kontakts mit der Elektronik im Inneren gewährleistet ist. Dies könne unter anderem auftreten, wenn das Netzteil starkem Druck ausgesetzt wird, wodurch sich der Kühlkörper nach Innen biegen könnte.Insgesamt seien die neuen Ikea-Netzteile für ihren Preis extrem gut konstruiert und vor allem als Ersatznetzteil zu empfehlen, wenn es darum gehe, Notebooks oder andere per USB Type-C mit Energie zu versorgende Geräte damit zu betreiben. Wie im Fall des Ikea Sittbrunn USB-C-Kabels , das eine beeindruckend gute Qualität biete, seien auch die Sjöss-Netzteile ein Beleg dafür, dass man für wenig Geld gute Qualität bieten könne.Im Grunde würden die Ikea-Netzteile gegenüber den um ein Vielfaches teureren Produkten von Apple, Samsung & Co sowie den aus dem breiten Zubehörhandel verfügbaren Alternativ-Netzteilen wie denen von Anker & Co in nichts nachstehen. Eine ausführliche Testung der neuen Ikea-Netzteile steht unterdessen natürlich noch aus, da dafür spezialisiertes Equipment benötigt wird.