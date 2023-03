IKEA bringt wasserdichten Bluetooth Mini-Lautsprecher für 15 Euro

Der Möbelkonzern IKEA baut seine Vappeby genannte Serie von Bluetooth-fähigen Gadgets weiter aus und bringt einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher mit wasserdichtem Gehäuse und langer Akkulaufzeit auf den Markt, der nur 15 Euro kosten soll.

Wie IKEA im Zuge der Vorstellung seines neuen Produktportfolios für den Sommer 2023 bekannt gab, kommt als Teil der Vappeby-Reihe nun auch ein sehr kompakter Mini-Lautsprecher für die Wiedergabe von Musik und anderen Audioinhalten über Bluetooth auf den Markt. Der Vappeby Bluetooth-Lautsprecher ist nur 8x8 Zentimeter groß und sechs Zentimeter dick, soll aber dennoch einen "kräftigen Klang" bieten.IKEA wirbt vor allem mit einer langen Laufzeit, denn der kleine Lautsprecher, der gut 180 Gramm wiegen soll, soll bei 50 Prozent Lautstärke bis zu 80 Stunden Laufzeit bieten - was mehr als drei Tagen entspricht. Außerdem soll der Mini-Lautsprecher dank der Zertifizierung nach IP67 sowohl wasser- als auch staubdicht sein. Er kann also auch im Freien oder unter der Dusche verwendet werden - falls man etwas Unterstützung beim Singen benötigt.Ferner ermöglicht der tragbare Bluetooth-Lautsprecher sogar, zwei der Geräte miteinander zu verknüpfen, um Audioinhalte per Bluetooth in Stereoqualität wiedergeben zu können. Dazu muss einzig der Knopf an dem zweiten zu paarenden Gerät vor der Herstellung der Bluetooth-Verbindung zum Hostgerät zweimal kurz hintereinander gedrückt werden.Das Gerät wird vollständig aus ABS-Kunststoff gefertigt. Die Energieversorgung erfolgt über ein nicht mitgeliefertes, beliebiges USB-C-Netzteil, da IKEA netterweise einen so modernen Anschluss auf der Rückseite verbaut. Dank seiner nach hinten abgeschrägten Gehäuseform kann der kleine Lautsprecher einfach überall aufgestellt werden. An der oberen rechten Ecke befindet sich eine Möglichkeit für die Befestigung einer Kordel oder eines Hakens, um den Bluetooth-fähigen Mini-Lautsprecher.Wie gut die Klangqualität eines so kleinen und mit nur 15 Euro Verkaufspreis auch noch erschwinglichen Mini-Lautsprechers sein kann, muss sich natürlich erst noch zeigen. In der Schweiz kann der Vappeby-Lautsprecher schon jetzt erworben werden. In anderen Ländern wird das Gerät voraussichtlich ab April in den IKEA-Filialen und dem Online-Shop des Konzerns verfügbar sein. Der Mini-Lautsprecher soll übrigens nicht nur in Schwarz, sondern auch in Rot und Gelb auf den Markt kommen.