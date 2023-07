Telekom: Bis zu 10 GB-Datenbonus ersetzt ab sofort das Datengeschenk

Der individuelle Datenbonus ersetzt bei der Telekom ab sofort das bisherige "Datengeschenk". Damit können sich Telekom-Mobilfunkkunden statt bislang pauschal 500 MB bis zu 10 GB Daten extra sichern. Alles andere läuft dann im Grunde wie zuvor vom Datengeschenk gewohnt ab.

Datenbonus abhängig von Dauer des Vertragsverhältnisses

Das schreibt die Telekom zum Datenbonus: "Im Detail heißt das: Bestandskundinnen und -kunden erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so ohne Mehrkosten möglich. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus. Diesen erhalten alle, die einen MagentaMobil Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Gleiches gilt für Nutzende von PlusKarten. Der Datenbonus steht ab Anfang Juli jeden Monat in der MeinMagenta App zur Verfügung. Kundinnen und Kunden aktivieren ihn selbst."

Wer einen aktiven Mobilfunkvertrag bei der Telekom besitzt, kann seinen individuellen Datenbonus in der MeinMagenta-App fürs Smartphone aktivieren.Automatisch erfolgt die Buchung des monatlichen Bonus also nicht - wer nicht selbst tätig wird, verschenkt unter Umständen mehrere GB kostenloses Datenvolumen. Je länger man als zahlender Kunde bei der Telekom dabei ist, umso höher fällt das nun wieder monatlich gewährte zusätzliche Datenvolumen aus.Besonders bei älteren Tarifen oder grundsätzlich in Tarifen mit einem geringen Inklusiv-Volumen lohnt sich das. Nicht genutztes Datenvolumen des Datenbonus verfällt jedoch am Ende des jeweiligen Monats.Seit Anfang Juli steht der Datenbonus nun bei jedem Telekom-Kunden in der MeinMagenta-App abrufbar. Die Aktion ist derzeit unbefristet.Übrigens: Den neuen Bonus gibt es auch für Nutzer von Young- oder Prepaid-Tarifen. Dabei bekommen Young-Nutzer monatlich 1 GB pro Jahr Bestandskunde (maximal 10 GB). Prepaid-Nutzer erhalten dagegen nur für jedes Jahr Treue 500 MB monatlich. Dabei gilt dann, dass der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens beträgt - es hängt also von dem jeweils gebuchten Tarif ab. Zudem schaut die Telekom auf das Erst-Aktivierungsdatum, also auf den gebuchten Ursprungstarif.Inwiefern man Tarife dann gewechselt hat, ist irrelevant, Hauptsache, man ist durchgängig Kunde. Das gilt auch für Nutzer, die zunächst XtraCard, Telly oder ProTel-Angebote gebucht hatten.