Top-Tarif: 40 GB im Telekom-Netz + Nintendo Switch OLED für 23 Euro

Das beliebte Telekom-Bundle mit Allnet-Flat und 40 GB Datenvolumen feiert bei Freenet sein Comeback. Der Vielsurfer-Tarif inkl. Nintendo Switch OLED-Modell wird zum Tiefpreis angeboten. Nehmt ihr eure Rufnummer mit, kommt ihr samt Bonus auf 17,99 Euro pro Monat.

Weniger als 45 Cent pro Gigabyte

40 GB Allnet + Nintendo Switch Bei Freenet für nur 22,99 Euro

sinkt die monatliche Rechnung auf nur noch 5,49 Euro

40 GB Allnet + Nintendo Switch Bei Freenet für nur 22,99 Euro

Vorteile des Top-Bundles von Freenet

40 GB LTE Datenvolumen

Telekom-Netz mit 50 MBit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE & WiFi-Call fähig

Triple-/Nano-SIM oder eSIM möglich

22,99 Euro / Monat statt 41,99 Euro

19,99 Euro Anschlusspreis (einmalig)

Nintendo Switch OLED für nur 9,99 Euro

150 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Inkl. Bonus nur Ø 17,99 Euro Effektivpreis

Laufzeit im Blick behalten

40 GB Allnet + Nintendo Switch Bei Freenet für nur 22,99 Euro

Reduzierte Mobilfunk-Tarife und eine günstige Nintendo Switch OLED, das passt zusammen - vor allem zur Vorweihnachtszeit. Aus den üblichen Tarifen und Deals sticht das Angebot von Freenet heraus. Denn am Ende landet man mit 40 GB Daten­volumen, Allnet-Flat und dem OLED-Modell der Konsole sogar bei effektiv nur 5,49 Euro pro Monat.Für den Freenet Green LTE-Tarif (40 GB) im Telekom-Netz fallen monatlich 22,99 Euro und ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro an. Die Nintendo Switch OLED berechnet der Mobilfunk-Discounter einmalig mit nur 9,99 Euro. On top kommt ein 150-Euro-Bonus*, wenn ihr eure alte Rufnummer mitnehmt.Im Endeffekt stehen inklusive sämtlicher Boni nur Ø 17,99 Euro pro Monat unter dem Strich. Würde man jetzt zusätzlich den Idealo-Preis der Konsole (ca. 300 Euro) gegenrechnen,- wohlgemerkt für satte 40 Gigabyte im Telekom-Netz.Sowohl der günstige Freenet-Tarif als auch das Nintendo Switch OLED-Modell sprechen für sich. Mit 40 GB steht ein großes LTE-Datenvolumen bereit, das mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s im gut ausgebauten Telekom-Netz optimal zum Surfen, Streamen, Mailen und Socialn genutzt werden kann.Die Nintendo Switch mit OLED-Display besticht hingegen mit ihrem großen und vor allem farbintensiven sowie kontraststarken 7-Zoll-Bildschirm, einem internen 64-GB-Speicher, dem mitgelieferten Dock samt integriertem LAN-Anschluss und dem zum Originalmodell deutlich verbesserten Standfuß (Kickstand). Am Ende überzeugen allerdings die Spiele mit Mario, Luigi, Link, Zelda, Yoshi und Co.Der vergünstigte Preis gilt bei diesem Tarifangebot für die ersten 24 Monate, danach werden 41,99 Euro berechnet. Die Kündigung ist mit einer Frist von einem Monat zum Laufzeitende möglich. Nach Ablauf der ersten zwei Jahre ist der Tarif zudem jederzeit monatlich kündbar. Behält man die Vertragslaufzeit im Blick, hat man hier also für zwei Jahre auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Allnet-Flat-Tarif mit sattem Datenvolumen im Telekom-Netz.*Dein Bonus für die Mitnahme der alten Rufnummer wird Dir von freenet gut­ge­schrie­ben, wenn Du innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Ruf­num­mer eine SMS mit dem Text "Bonus" (ohne Sonderzeichen) an die 22234 sen­dest. Diese SMS kostet einmalig 0,19 €/SMS. Der Bonus ist nur gültig, wenn Du wäh­rend der Bestellung die Rufnummermitnahme signalisiert hast.