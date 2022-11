Ab dem 1. Dezember: Telekom verschenkt wieder 100 GB Datenvolumen

Die Telekom startet Anfang Dezember wieder mit der Freigabe eines neuen Datengeschenks über die Mein Magenta-App. Für Mobilfunkkunden gibt es - mit wenigen Ausnahmen - dann ein fettes Daten-Extra für den Dezember: 100 GB soll es einem Bericht zufolge kostenlos dazu geben.

Anmelden und abstauben

So hatte das die Telekom auch schon in den Vorjahren gehandhabt, nun kehrt das große Datenpaket wieder zurück. Das meldet Caschy in seinem Blog . Demnach wartet auf alle Magenta-Kunden zwischen dem 1. und 7. Dezember die Überraschung in der Magenta-App.Die 100 GB gelten allerdings nur während des Dezembers. Was bis zum kommenden Jahr nicht verbraucht wurde, verfällt automatisch. Dieser Bonus ist natürlich ganz besonders für all jene Kunden praktisch, die keine Datenflats gebucht haben. Die Buchung des Datengeschenkes ist prinzipiell über den gesamten Dezember möglich, mit dem Verbrauch darf man sich dann aber nicht allzu lange Zeit lassen. Innerhalb des Zeitraums wird erst das Gratis-Kontingent verbraucht, bevor die normalen Tarifkonditionen greifen.Um das Datengeschenk zu nutzen, muss man allerdings selbst aktiv werden - die 100 GB werden als kostenlos buchbares Paket in der Magenta-App hinterlegt. Voraussetzung für den Erhalt des Datengeschenkes ist ein aktiver Telekom-Mobilfunktarif. Dabei gibt es einige wenige Ausnahmen, wer das Extra über die App bekommen kann.Berechtigt sind laut Caschy "die Tarife MagentaMobil inklusive Young, Data (ausgenommen MagentaMobil Speedbox und Smart), Plus-Karten, Family Card inkl. Basic, Kids & Teens, CombiCards, MagentaEINS Unlimited inkl. Community-Cards, sofern sie nach 2011 gebucht wurden, sowie Prepaid-Tarife mit inkludiertem Datenvolumen. Zudem ausgenommen ist der Tarif MagentaZuhause Schnellstart." Bei den vorangegangenen Aktionen hatte die Telekom entsprechende Daten-Extras mit ganz unterschiedlichen Nutzungsbedingungen gestartet - nun muss man sich also noch bis Anfang Dezember gedulden, um mehr zu erfahren.