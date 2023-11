Im Dezember: Vodafone schenkt jedem Kunden 500 GB Datenvolumen

Vodafone versorgt mehr als 10 Millionen Mobilfunkkunden im Dezember mit 500 GB Gratis-Datenvolumen. Das Datengeschenk steht dabei sowohl für Vertrags- als auch für Prepaid-Kunden (Callya) bereit. Los geht es ab dem 30. November über die Vodafone-App.

Datengeschenk pünktlich zu Weihnachten

Bonus auch für Discounter-Tarife

nur bis zum 3. Januar 2024

nur innerhalb Deutschlands

Während vor allem die Telekom bekannt ist für ihren weihnachtlichen Bonus, bedankt sich Vodafone jetzt mit dem "größten Datengeschenk Deutschlands" bei seinen Privat- und Geschäftskunden. Vom 30. November 2023 bis zum 3. Januar 2024 erhalten alle Kunden mit aktiven Laufzeit- und Prepaid-Verträgen je 500 GB Datenvolumen kostenlos - wenn auch nicht automatisch.Das Datengeschenk kann ab dem 30. November innerhalb der "MeinVodafone"-App manuell aktiviert werden. Alternativ erfolgt die Freischaltung über die Kundenhotline oder über die Mitarbeiter in lokalen Vodafone-Shops. Callya-Nutzer können den Bonus ausschließlich über die App buchen, während Firmenkunden ihren zuständigen Account-Manager bzw. die Geschäftskundenhotline kontaktieren müssen."Unser Datengeschenk zur Weihnachtszeit ist ein kleines Dankeschön für unsere treuen Kunden, die mit ihren Smartphones zuverlässig unsere Netze nutzen. Ein Anlass, die vielen guten Momente, die unsere Kunden über unsere Netze täglich mit ihren Liebsten teilen, zu feiern. Und für manche auch eine kleine Entschuldigung, wenn sie sich in diesem Jahr auch mal über uns geärgert haben", sagt Vodafone Deutschland CEO Philippe Rogge.Zusätzlich beschenkt Vodafone auch alle Kunden, die das Netz über diverse Dis­coun­ter-Tarife nutzen. So erhalten etwa Otelo-Kunden 100 GB, Nutzer von LIDL Connect und SIMon Mobile immerhin 50 GB kostenlos. Nutzer der Datentarife Giga­Cube, Red+Data und Data Go müs­sen hingegen gar nichts unternehmen, da hier das 500-GB-Volumen im Ak­tions­zeit­raum automatisch aufgebucht wird.Das bis zu 500 GB großen Datengeschenk kannundgenutzt werden. Wird das Volumen im Dezember verbraucht, greift danach automatisch wieder das Inklusivvolumen der jeweiligen Tarife.