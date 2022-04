Dune: Spice Wars ist im Early Access gestartet, neuer Trailer

Das Strategiespiel Dune: Spice Wars ist ab sofort im Early Access bei Steam erhältlich. Wer möchte, kann somit schon viele Monate vor der finalen Veröffentlichung in den Kampf um das Spice einsteigen. Den Start feiern Funcom und das Team von Shiro Games mit einem neuen Trailer.Dune: Spice Wars startet im Early Access weshalb noch längt nicht alle geplanten Inhalte im Spiel enthalten sind. Spieler können zunächst zwischen vier Fraktionen (Atreides, Harkonnen, Fremen, Smugglers) wählen und gegen KI-gesteuerte Feinde um die Kontrolle über den Planeten Arrakis kämpfen. Mindestens eine weitere Fraktion soll noch bis zum Start der finalen Version hinzukommen.Weiter arbeiten die Entwickler an einem Multiplayer und einer Story-Kampagne. Hier dürfen Fans dann in den kommenden Monaten mit neuen Informationen rechnen. Einen genauen Zeitplan gibt es hierfür noch nicht, derzeit ist aber davon auszugehen, dass Dune: Spice Wars für die nächsten neun bis zwölf Monate im Early Access verbleibt.