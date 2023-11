Microsoft: Xbox-Spiele bekommen KI-Charaktere & andere KI-Inhalte

Microsoft will in kommenden Spielen, die für die Spielekonsole Xbox angeboten werden, die Möglichkeit für die Verwendung von KI-generierten Inhalten wie NPC-Dialogen, Geschichten oder Herausforderungen schaffen.

Während Microsoft immer mehr seiner Produkte mit Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ausrüstet, soll bei Bing-Chat oder Windows Copilot noch lange nicht Schluss sein. Spieleentwickler sollen mithilfe eines neuen Partners ebenfalls die Möglichkeit bekommen, KI-generierte Inhalte in ihren Titeln anzubieten.Microsoft tut sich deshalb mit der Firma Inworld AI zusammen , die bisher vor allem für ihre Arbeit an KI-generierten "Nicht-Spieler-Figuren" (Non-Player Characters, NPCs) bekannt ist. Die Technologie von Inworld AI soll es nun auch den Entwicklern von Xbox-Spielen ermöglichen, Charaktere, Stories und Quests von einer Künstlichen Intelligenz generieren zu lassen. Dazu will man Werkzeuge wie einen "KI-Design-Copilot" und eine KI-gestützte "Character Engine" einführen.Inworld gibt an, dass man mit seiner Character Engine in der Lage ist, NPCs ungeskriptete Dialoge, emotionale Verhaltensweisen und kontextuelle Wahrnehmung zu geben. Angeblich sollen Spiele dadurch beliebig oft erneut gespielt werden können, weil die Dialoge stets neu generiert werden. Im Grunde sollen die Charaktere also auf den Nutzer so reagieren, wie es auch KI-Chatbots tun, wenn man ihnen bestimmte Fragen stellt.Laut Microsoft sind die Spieleentwickler keineswegs gezwungen, die neuen KI-Funktionen in ihren Titeln zu verwenden. Stattdessen bleiben diese nach wie vor optional, heißt es. Die Spieleentwickler sollen stattdessen ein weiteres nützliches Werkzeug an die Hand bekommen, das sie auf Wunsch verwenden können.Dass die Verwendung von KI in der Spieleentwicklung nicht immer gut ankommt, war zuletzt bei dem Shooter The Finals zu sehen, um den es einige Kritik gab, weil die Entwickler KI-generierte Stimmen für die Charaktere nutzen. Viele Spielefans sehen in der Verwendung von KI für derartige Aufgaben eine Abwertung der Produkte.