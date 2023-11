Apples iPhone-Teilekopplung bringt dem Unternehmen Milliarden Dollar

Apple soll sich mit Softwarebeschränkungen und Teilekopplung bei den iPhones eine goldene Nase verdienen. Das geht aus einem neuen Medienbericht hervor. Einblick in die genauen Zahlen gibt Apple selbst nicht.

iPhone-Beschränkung bringt viel Geld

Anzahl gekoppelter Komponenten steigt

Zusammenfassung Apple verdient an iPhone-Reparaturbeschränkungen

Nur zertifizierte Ersatzteile von Apple zugelassen

iPhones erkennen Apple-Reparaturteile

Schätzungsweise 9 Mrd. Dollar Zusatzeinnahmen

2017: Drei teilekritische Komponenten, 2023: Sieben

Face ID, Display, Batterie, Kamera und LiDAR sensibel

Die New York Times berichtet (Paywall), dass Apple dank Beschränkungen des iPhones bei Reparaturen viel Geld einnimmt. Bekanntermaßen lässt Apple nur zertifizierte Ersatzteile zu.Die iPhones enthalten dabei einen Code, der erkennt, wenn Reparaturkomponenten von Apple gekauft werden - und der absichtlich fehlschlägt, wenn Alternativen verwendet werden. Der Reparaturspezialist iFixit hatte aufgrund dieser Praktik seine Wertung schon beim iPhone 14 herabgestuft Die New York Times behauptet nun, dass Apple inzwischen schätzungsweise 9 Milliarden Dollar jährlich zusätzlich durch die eingeführten Maßnahmen zur Reparaturbeschränkung einnimmt."Im Gegensatz zu Autos, die von Autowerkstätten und Do-it-yourself-Mechanikern mit generischen Teilen repariert werden können", heißt es bei der New York Times, "sind neue iPhones so codiert, dass sie die Seriennummern der Originalkomponenten erkennen und es zu Fehlfunktionen kommen kann, wenn die Teile ausgetauscht werden.""In diesem Jahr können sieben iPhone-Teile Probleme bei Reparaturen auslösen, mehr als drei im Jahr 2017, als das Unternehmen ein Gesichtserkennungssystem zum Entsperren des Geräts einführte", schreibt die Zeitung weiter, "laut iFixit, einem Unternehmen, das iPhone-Komponenten analysiert und Teile für Do-it-yourself-Reparaturen verkauft."Fünf der sieben Teile funktionieren demnach aber auch dann nicht, wenn ein Teil mit dem gleichen funktionierenden Teil eines identischen, neuen iPhones ausgetauscht wird. Diese fünf sind der Face ID- oder Touch ID-Sensor, das Display, die Batterie , die Frontkamera und der LiDAR-Sensor.Das Display, der Akku und die rückwärtige Kamera führen dazu, dass das iPhone nach dem Austausch anhaltende Warnungen ausgibt.