Notruf via Satellit bleibt für iPhone 14-Nutzer bis Ende 2025 kostenlos

Rettung ohne Mobilfunk kostet auch weiterhin nichts: Apple hat bekannt gegeben, dass man die mit dem iPhone 14 eingeführte Notfall-SOS-Rufe via Satellit um ein weiteres Jahr kostenlos verlängern wird. Es gibt dazu aber eine Voraussetzung.

Einführung mit iOS 16.2

Erfolgsgeschichte von Notfall-SOS via Satellit

Der " Notruf über Satellit " ist seit 2022 verfügbar und kann mit dem iPhone 14 (oder neuer) verwendet werden. Diese Funktion ermöglicht es, sich mit Satelliten zu verbinden, um Nachrichten an Notdienste zu senden und den Standort des Geräts weiterzugeben.In Deutschland startete die Möglichkeit dieser Notrufe mit iOS 16.2 Ursprünglich war geplant, diese Funktion nach der Markteinführung zwei Jahre lang kostenlos anzubieten und später in ein kostenpflichtiges Abonnement-Angebot umzuwandeln. So hieß es zumindest bei der Vorstellung im Jahr 2022. Apple ist jedoch bisher nicht so weit, das Angebot starten zu können.Heute hat der Konzern daher bekannt gegeben, dass der kostenlose Zugang zu dem Dienst für bestehende iPhone 14-Nutzer zunächst um ein weiteres Jahr kostenlos verlängert wird. Der kostenlose Zeitraum endet so frühestens September 2025. Das gilt aber nur unter einer Bedingung: Die Notfall-SOS-Funktion muss bereits auf dem Gerät aktiviert worden sein.Apple teilte mit, dass die kostenlose Testphase wird für iPhone 14-Nutzer verlängert wird, wenn die Aktivierung vor dem 15. November 2023, 12 Uhr mittags, stattgefunden hat.Kevin Drance, Apples Vizepräsident für Worldwide iPhone Product Marketing, sagt:"Emergency SOS via Satellit hat dazu beigetragen, Leben auf der ganzen Welt zu retten. Von einem Mann, der gerettet wurde, nachdem sein Auto über eine 400 Fuß hohe Klippe in Los Angeles gestürzt war, bis hin zu verirrten Wanderern, die in den Apenninen in Italien gefunden wurden, hören wir immer wieder Geschichten von unseren Kunden, die in der Lage waren, mit Notfallhelfern in Verbindung zu treten, wenn sie sonst nicht in der Lage gewesen wären. Wir so glücklich sind, dass iPhone 14- und iPhone 15-Nutzer diesen bahnbrechenden Service für zwei weitere Jahre kostenlos nutzen können."