iOS 16.7: Wichtiges Sicherheits-Update schließt Kernel-Schwachstelle

Apple hat weitere Sicherheits-Updates veröffentlicht. Unter anderem gibt es neue Versionen für iPhone- und iPad-Besitzer, die noch nicht auf iOS/iPadOS 17 aktualisiert haben. Die neue iOS-Version 16.7 behebt Probleme sowie Sicherheitslücken.

Schwachstellen werden aktiv ausgenutzt

Release-Notes iOS 16.7

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Es wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

Kernel - CVE-2023-41992:

Auswirkungen: Ein lokaler Angreifer kann möglicherweise seine Berechtigungen erhöhen. Apple ist ein Bericht bekannt, der besagt, dass dieses Problem aktiv für iOS-Versionen vor iOS 16.7 ausgenutzt werden kann.

Beschreibung: Das Problem wurde mit verbesserten Prüfungen behoben.

Sicherheit - CVE-2023-41991:

Auswirkungen: Eine bösartige App könnte die Signaturprüfung umgehen. Apple ist ein Bericht bekannt, der besagt, dass dieses Problem aktiv für iOS-Versionen vor iOS 16.7 ausgenutzt werden kann.

Beschreibung: Ein Problem bei der Zertifikatsvalidierung wurde behoben.

WebKit - CVE-2023-41993:

Auswirkungen: Die Verarbeitung von Webinhalten kann zur Ausführung von beliebigem Code führen. Apple ist ein Bericht bekannt, der besagt, dass dieses Problem mit iOS-Versionen vor iOS 16.7 aktiv ausgenutzt werden kann.

Beschreibung: Das Problem wurde durch verbesserte Prüfungen behoben.

So bekommt man iOS 16.7

iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort ein weiteres Update für iOS 16. In der vergangenen Woche wurde dabei der Startschuss für iOS 17 gegeben , im Anschluss gab es bereits ein sicherheitsrelevantes Update für alle iPhone-Nutzer, die auf iOS 17 umgestiegen sind Nun folgt das Sicherheits-Update für alle Nutzer von iOS 16. Laut den veröffentlichten Release-Notes betreffen alle Änderungen sicherheitsrelevante Schwachstellen, und zwar im Kernel, im WebKit sowie bei der allgemeinen Sicherheitsfunktion.Nur wenige Details wurden bisher genannt. Wichtig ist allerdings, dass Apple Berichte vorliegen, dass alle drei gefixten Schwachstellen aktiv ausgenutzt werden und daher die Updates dringend empfohlen sind. Es gibt mit iOS 16.7 keine bekannten Neuerungen und keine weiteren Änderungen.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch watchOS 9.6.3, macOS Ventura 13.6 und macOS Monterey 12.7 auf den Weg gebracht. Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen → Allgemein → Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.