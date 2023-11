Apple

Räumliche Videoaufzeichnung für Apple Vision Pro

Verschiedene Modi

Zusammenfassung iOS 17.2 Beta bringt Spatial Video für iPhone 15 Pro

Funktion für räumliche Bildaufzeichnung

Neuer Einstellungsschalter in iOS entdeckt

Kompatibel mit Apple Vision Pro Headset

Aufnahme in 1080p, 130 MB/min in 3D

"Apple HEVC Stereo Video" als Format

Unterschiedlicher Kameraabstand bei Vision Pro/iPhone

Das meldet das Online-Magazin AppleInsider . Auf den ersten Blick scheint es nicht viele neue Funktionen in der zweiten Beta von iOS 17.2 zu geben - mit Ausnahme der räumlichen Videoaufzeichnung für Apple Vision Pro.Entdeckt haben das die ersten Tester der Beta, denn es gibt jetzt einen neuen separaten Einstellungskippschalter in iOS für die räumliche Videoaufzeichnung.Apple hat bei der Vorstellung des Headsets versprochen, dass diese Funktion "später" für das iPhone 15 Pro erscheinen wird, und die ersten Spuren davon sind nun in iOS 17.2 Beta 2 verfügbar.Die Videos werden dabei in 1080p aufgenommen. Apple gibt an, dass die 3D-Bilder etwa 130 Megabyte pro Videominute benötigen - das sind etwa 40 Prozent mehr als für eine Minute eines 1080p-Videos ohne 3D-Auflösung. Die Dateien werden in dem von Apple als "Apple HEVC Stereo Video" bezeichneten Format mit dem Codec "hvc1" gespeichert.In jedem Video-Sample werden dann sowohl die Ansichten des linken als auch des rechten Auges enthalten sein. Das Format erlaubt es zudem, dass das primäre Auge entweder das rechte oder das linke ist.Es ist nicht klar, wie sich die Tracks unterscheiden, wenn sie mit dem Apple Vision Pro oder einem iPhone 15 Pro aufgenommen werden.Der Abstand zwischen den Kameras auf dem Apple Vision Pro entspricht in etwa dem Abstand zwischen den menschlichen Augen, während der Abstand zwischen den Linsen auf dem iPhone 15 Pro etwa einen halben Zentimeter beträgt. Das könnte schon einiges ausmachen - Video-Beispiel gibt es allerdings bisher noch nicht.