Mission gescheitert: iFixits Urteil zur iPhone 15 Pro Max-Reparierbarkeit

Die neue iPhone-15-Familie ist da und Apple ist mit großmundigen Versprechen für den Klimaschutz gestartet. Wie es dabei um die Reparierbarkeit beim iPhone 15 Pro Max bestellt ist, haben sich wie gewohnt die Reparatur-Profis von iFixit angeschaut.

Reparatur-freundlicheres Design

Auch iPhone 14 abgestraft

Weitere Hardware-Erkenntnisse

Generelles zum Innenleben

Zusammenfassung iPhone 15 Pro Max mit neuem Design und Titanrahmen vorgestellt.

Reparaturfirma iFixit gibt gemischte Bewertung zur Reparierbarkeit.

Apple setzt Software-Lock auf Ersatzteile, erschwert eigenständige Reparaturen.

"Parts Pairing"-Anforderung erfordert offizielle Komponenten und Freigabe durch Apple.

iFixit bewertet Reparierbarkeit mit 4 von 10 Punkten, iPhone 14 herabgestuft.

Positiv: Abnehmbare Glasrückwand erleichtert und verbilligt Reparaturen.

Kritik an "schmutziger" Titanherstellung und leicht verkratzbarem Material.

Haupt- und Weitwinkelkamera-Sensoren identisch mit Vorgängermodell.

Das iPhone 15 Pro Max verfügt dabei über einen neuen Titanrahmen, einen neuen Ladeanschluss und ein neues, Reparatur-freundlicheres Design, perfekt ist das aber bei Weitem nicht.Zu diesem Schluss kommt iFixit . Das Teardown des High-End-iPhones offenbart dabei recht gemischte Ergebnisse. Das größte Problem sind Einschränkungen, die Apple per Software-Lock auf die Ersatzteile legt. Die Mission, ein "umweltfreundlicheres iPhone" zu bauen, ist wohl gescheitert.Lokale Reparaturwerkstätten müssen sich immer noch mit den sogenannten "Parts Pairing"-Anforderungen des Unternehmens auseinandersetzen, was bedeutet, dass sie offizielle Komponenten direkt bei Apple bestellen und mit einem Mitarbeiter des Unternehmens telefonieren müssen, bevor iOS 17 den Austausch von Einzelteilen akzeptiert. Ohne diese Freigaben läuft die Teileerkennung nicht.Aufgrund dieser Einschränkung gibt es Abzug bei den Punkten der Reparierbarkeit, die iFixit in jedem Jahr vergibt. Dabei hat iFixit jetzt sogar entschieden, das iPhone 14 rückwirkend noch mehr für diese Vorgaben abzustrafen . Aufgrund der "Parts Pairing"-Anforderung gibt iFixit dem iPhone 15 Pro Max nur 4 von 10 Punkten für die Reparierbarkeit."Dieses Telefon akzeptiert keine wiederhergestellten Teile, es erschwert die Reparatur zu Hause und es macht Ihrem örtlichen Reparaturtechniker keinen Spaß", heißt es dazu. Das iPhone 14 hatte zunächst 7 von 10 Punkten (empfehlenswert) erhalten und wurde nun ebenfalls auf 4 von 10 Punkten (nicht empfehlenswert) zurückgestuft.Es gibt neben diesen Erschwernissen aber auch eine ganze Reihe weiterer Erkenntnisse, die iFixit zum Teardown des iPhone 15 Pro Max veröffentlicht hat.Auf der positiven Seite ist, dass Apple zu einer abnehmbaren Glasrückwand mit zwei Öffnungen zurückkehrt. "Dies ist ein Gewinn für die Verbraucher, da die Reparatur der Glasrückseite bei den High-End-Modellen bisher unverschämt teuer war und bis zu 550 Dollar kostete", so iFixit in seinem Teardown.iFixit untersuchte auch den Titanrahmen des Telefons und zeigte sich wenig beeindruckt. Man stellte fest, dass Titan in der Herstellung "schmutziger" ist als Edelstahl oder Aluminium und das Material leicht verkratzt.Die Logikplatine des iPhone 15 Pro Max scheint die gleiche zu sein scheint wie die des iPhone 15 Pro. Man muss den Lautsprecher und die Taptic Engine entfernen, um an die Laschen zum Entfernen der Batterie zu gelangen.Die Sensoren der Haupt- und Weitwinkelkamera des iPhone 15 Pro Max sind allem Anschein nach ebenfalls identisch mit denen des iPhone 14 Pro Max. "Jede Verbesserung der Bildqualität hat mehr mit dem neuen A17-SoC zu tun als mit der Kamera-Hardware selbst", so iFixit.