iOS 17.1.1 ist da: Wichtige Updates für iPhones und Apple Watch

Mit iOS 17.1.1 und watchOS 10.1.1 werden ab sofort weitere Updates für iPhones und die Apple Watch bereitgestellt. Unter anderem behebt Apple diverse Fehler in Verbindung mit dem kabellosen Laden in Autos und einer zu schnellen Entladung des Smartwatch-Akkus.

Fix für Qi-Charging bei BMW & Co.

Update gegen Akkuprobleme der Apple Watch

Das in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichte Softwareupdate auf iOS 17.1.1 ist vor allem für iPhone-Besitzer interessant, die ihr Smartphone kabellos im Auto aufladen. Bereits seit Anfang Oktober ist bekannt, dass die in diversen BMW- und Toyota-Modellen verbauten Qi-Ladeschalen den NFC-Chip von iPhones beschädigen können. Anfällig ist ausschließlich das neue iPhone 15 (Pro).Im Changelog heißt es zum nun behobenen Fehler: "In seltenen Fällen kann es sein, dass Apple Pay und NFC auf iPhone 15-Modellen nach dem kabellosen Laden in bestimmten Autos nicht mehr verfügbar sind." Weiterhin wurde ein Bug ausgemerzt, der im Sperrbildschirm-Widget für das Wetter möglichen Schneefall nicht korrekt angezeigt hat.Sollte der Download und die Installation von iOS 17.1.1 nicht automatisch - etwa über Nacht - angestoßen werden, kann das Update manuell über die Einstellungen und die Menüpunkte Allgemein → Softwareupdate aufgespielt werden. Die Größe des Updates beträgt etwa 1,3 GB.Erst vor wenigen Tagen wurde über mögliche Akkuprobleme der Apple Watch berichtet, die scheinbar seit dem Update auf watchOS 10.1 für ein zu schnelles Entladen der Batterie sorgen. Der nun veröffentlichte Patch auf watchOS 10.1.1 soll dem entgegenwirken. Unter anderem waren die neue Apple Watch Ultra 2 , aber auch ältere Modelle wie die Apple Watch SE und Series 5 betroffen.Auch die Aktualisierung auf watchOS 10.1.1 sollte in den meisten Fällen über Nacht erfolgt sein, soweit die Apple Watch mit dem Ladegerät verbunden ist. Falls nicht, erreicht ihr den Download innerhalb der Watch-App im Menü Allgemein → Softwareupdate. Die Größe des Updates beträgt etwa 160 MB.Abseits der iOS- und watchOS-Aktualisierungen stellt Apple die Updates auf iPadOS 17.1.1, macOS 14.1.1 (Sonoma) und die HomePod-Software 17.1.1 zum Download bereit.