iPhone SE 4 soll auf einem modifizierten iPhone 14-Gehäuse basieren

Derzeit hat Apple nicht viel im Angebot, wenn es um Einsteiger-Smartphones bzw. welche mit eher kleinem Formfaktor geht. Das iPhone SE ist hier die große Ausnahme, allerdings erscheint dieses nicht jedes Jahr, entsprechend warten Apple-Fans schon gespannt auf einen Nachfolger.

iPhone SE 4 dürfte deutlich größer sein als der Vorgänger

Aus für Home Button

Zusammenfassung iPhone SE 3 letztes Jahr erschienen, kaum Neuerungen

iPhone SE 4 soll große Änderungen bringen

Neues Design ähnlich iPhone 14, kein Home Button

Größeres Display, Face ID statt Touch ID

iPhone SE 4 mit einzelner 48-MP-Kamera

Erscheinungsdatum unklar, möglicherweise 2025

Das iPhone SE 3 ist im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen und hat mit Ausnahme des A15 Bionic-Chips eigentlich keine nennenswerten Änderungen geboten. Das könnte sich aber beim Nachfolger ändern, denn dieses soll weitreichende Änderungen mit sich bringen - zumindest gemessen am Standard in der SE-Modellreihe.Berichten zufolge war die Entwicklung des vierten iPhone SE auch alles andere als problemlos, so hieß es unter anderem, dass Apple die Entwicklung zeitweise gestoppt hat. Doch zuletzt hat sich die Schlagzahl an Meldungen und Leaks dazu wieder erhöht und diese deuten darauf hin, dass beim iPhone SE 4 signifikante Änderungen anstehen, zumindest im Verhältnis zu anderen Modellen dieser Reihe.Aktuell berichtet MacRumors unter Berufung auf eigene Quellen, dass das iPhone SE der vierten Generation, das den Codenamen D59 trägt, ein neues Design bieten wird. Das Äußere des Geräts soll an das iPhone 14 erinnern und das bedeutet auch ein Ende für den klassischen Home Button. Die Ähnlichkeit ist auch nicht ganz zufällig, denn Apple soll hier bewusst ein modifiziertes iPhone 14-Gehäuse verwenden.Das bedeutet, dass das Gerät ein ähnlich flaches Design haben wird, das Display wäre auch deutlich größer als beim Vorgänger - das iPhone 14 hat ein 6,1 Zoll (15,49 cm) messendes Panel. Der Wechsel des Designs auf diese Vorlage wird wie erwähnt ein Ende des Home-Buttons zur Folge haben, das bedeutet auch, dass Face ID zum biometrischen Standard wird und sich Touch ID verabschiedet.Natürlich wird es zwischen dem letztjährigen iPhone 14 und dem iPhone SE 4 Unterschiede geben, der wohl größte betrifft die Kamera. Hier wird beim SE eine einzige 48-Megapixel-Linse zum Einsatz kommen. Wann das iPhone SE 4 erscheint, ist derzeit ziemlich unklar: Denn viele Experten nehmen an, dass es für nächstes Jahr geplant ist, MacRumors schreibt aber, dass es für einen Zeitpunkt nach der Vorstellung des iPhone 16 vorgesehen ist - also irgendwann 2025.