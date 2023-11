Als gelesen markieren: Gmail-Probleme im neuen Outlook für Windows

Das neue Outlook für Windows steht in den Startlöchern, zeigt sich in Verbindung mit Gmail-Konten allerdings mit Problemen. Viele Nutzer berichten über eine nur mäßig funktionierende IMAP-Synchronisation, vor allem in Hinsicht auf den "Als gelesen markieren"-Status.

Bis Ende 2024 soll "Outlook für Windows" als Progressive Web-App (PWA) die bekannten Mail- und Kalender-Apps auf Basis der Universal Windows Platform (UWP) und auf lange Sicht auch den klassischen Outlook Desktop-Client der Microsoft 365 / Office-Pakete ersetzen. Doch kämpft das neue Outlook aktuell mit diversen Kinderkrankheiten.So kommt es derzeit bei der Nutzung von Googles Gmail und anderen IMAP-Konten zu Problemen bei der Synchronisation mit den jeweiligen Servern. Während das Empfangen, Senden und Löschen von E-Mails problemlos möglich ist, scheitert die Integration im Outlook für Windows bei der Markierung von Nachrichten als (un)gelesen.Eine als gelesen und ungelesen markierte E-Mail wird in der neuen Outlook PWA-App zwar korrekt dargestellt, reicht den Status allerdings nicht via IMAP an den Google-Server weiter. Innerhalb der Gmail-Weboberfläche behalten Mails stets den Status "ungelesen". Für viele ein durchaus nerviges Problem, für das allerdings ein simpler Trick bereitsteht.Während die Hilfestellungen in den Microsoft-Foren meist nicht über die Standardfloskeln und -einstellungen hinausgehen, etwa dass Nutzer die IMAP-Funktion und Konversationen aktivieren oder das Verhalten beim Löschen und Lesen überprüfen sollen, konnten findige Gmail-Nutzer mittlerweile selbst einen Workaround ausmachen Werden einzelne E-Mails geöffnet und somit von Outlook selbst oder aber per Kontextmenü (Rechtsklick) vom Nutzer manuell als gelesen markiert, bleibt das Problem mit der fehlerhaften Statusübertragung an Gmail- bzw. IMAP-Server bestehen. Markiert man jedoch mehrere Nachrichten und ändert den "(Un)­ge­le­sen"-Status, wird das korrekte Signal an Google und Co. übermittelt.Bis Microsoft das Problem innerhalb von Outlook für Windows behebt, müssen nicht einzelne, sondernmehrere E-Mails gleichzeitig als (un)gelesen markiert werden. Nur so erfolgt derzeit die korrekte Syn­chro­ni­sa­tion des Status zwischen der PWA-App und Google bzw. anderen IMAP-Servern. Das klassische Outlook ist von diesem Problem nicht betroffen.Konntet ihr das Problem im neuen Outlook für Windows ebenfalls feststellen? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.