Es ist mehr als bekannt, dass es manchen großen Spaß bereitet, Ge­rüch­te und Falschmeldungen in die Netzwelt zu setzen, mit dem Ziel, Verwirrung und Verunsicherung zu stiften. In diese Kategorie fällt nun auch ein Hoax, in dem behauptet wird, dass Gmail eingestellt wird.

Gmail ist für Google absolut zentral

Google ist natürlich bekannt dafür, man kann sogar von berühmt-berüchtigt sprechen, Produkte und Dienste einzustellen, immer wieder auch unvermittelt. Das betrifft zwar auch immer wieder Angebote, die man in ihrer jeweiligen Nische als populär bezeichnen kann, aber dazu gehört Gmail nun wirklich nicht. Denn der Maildienst des Suchmaschinenriesen aus dem kalifornischen Mountain View nimmt eine absolut zentrale Rolle ein, das betrifft nicht nur E-Mails, sondern letztendlich die gesamte Kontoverwaltung.Dennoch gab es zuletzt auf sozialen Medien einen erstaunlich weitverbreiteten Hoax, der behauptet, dass Google im Verlauf des Jahres seinen Maildienst einstellen wird. Die Falschbehauptung zog so weite Kreise, dass sich selbst Google zu einem kurzen Statement genötigt sah.In der Falschmeldung selbst war ein Screenshot zu sehen, der ganz in Google-Optik gestaltet war und in dem man lesen konnte: "Nach Jahren, in denen wir Millionen von Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbunden haben, nahtlose Kommunikation ermöglicht und unzählige Verbindungen gefördert haben, neigt sich die Reise von Gmail dem Ende zu."Weiter wird erklärt, was das angeblich konkret zur Folge hat: "Ab dem 1. August 2024 wird Gmail offiziell eingestellt und damit das Ende seines Dienstes markiert. Das bedeutet, dass Gmail das Senden, Empfangen und Speichern von E-Mails nicht mehr unterstützen wird."Das ist natürlich unfassbarer Unsinn und leicht zu durchschauen, zumindest für auch nur ansatzweise erfahrene Nutzer. Doch so mancher fiel dennoch darauf herein. Das ist auch der Grund, warum der offizielle Gmail-Account vergangene Nacht auf Twitter einen kurzen, aber eindeutigen Post veröffentlichte: "Gmail ist hier, um zu bleiben".An dieser Stelle sollte man allerdings auch anmerken, dass in vielen Gerüchten ein klitzekleines Fünkchen Wahrheit steckt, so auch hier: Denn in der Tat hat Google im vergangenen Herbst angekündigt, dass man die Basic-HTML-Version von Gmail einstellen wird. Mit einem Ende für Gmail selbst hat das aber natürlich nicht das Geringste zu tun.