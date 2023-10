Microsoft bringt E-Mail-Zusammenfassungen ins klassische Outlook

Die KI-Wunderwaffe von Microsoft, der Copilot, kommt nun in Kürze auch zum klassischen Outlook für Windows. Laut der Roadmap für Microsoft 365 wird der Startschuss für E-Mail-Zusammenfassungen mit Copilot Anfang 2024 kommen.

Das meldet das Online-Magazin ONMST . Demnach wird die neue Funktion für Outlook spätestens im März 2024 vorgestellt.In der Ankündigung heißt es "Classic Outlook for Windows - Summarize by Copilot" soll die Produktivität der Anwender durch die Nutzung von Large Language Models (LLMs) und Outlook-Daten steigern.Die Einführung von "Summarize by Copilot" ist eine bedeutende Entwicklung für Outlook-Nutzer, da sie es vereinfachen wird, den Überblick über Inhalte von E-Mails zu behalten und die wichtigen Informationen in ihrem Posteingang schnell zu erfassen.Der Copilot ist dabei in der Lage, E-Mail-Threads zusammenzufassen und die wichtigsten Punkte zu extrahieren. Diese Zusammenfassungen sollen es Nutzer erleichtern, schnell den Überblick über ihre E-Mails zu bekommen. Die E-Mail-Zusammenfassung ist ein Prozess, bei dem LLMs eingesetzt werden können, um die entscheidenden Informationen zu identifizieren. Danach kann eine Zusammenfassung mit wichtigen Details erstellt werden.Die Feature-ID für diese Ergänzung lautet 180900 und sie wurde offiziell am 12. Oktober 2023 in die Roadmap aufgenommen. Diese Funktion wird in die Produkte Microsoft 365 Copilot und Outlook für den Desktop integriert.Die Einführung ist bis März 2024 geplant, wobei voraussichtlich ab Januar 2024 eine Vorschau verfügbar sein wird.